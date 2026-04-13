Algieria, od której amerykański papież rozpoczyna swą bardzo intensywną podróż w dwunastym miesiącu jego pontyfikatu, ma dla niego szczególne znaczenie.

To na tych ziemiach urodził się duchowy założyciel zakonu augustianów, do którego należy papież. I to właśnie ten kraj stanowi dla Leona XIV swoistą bramę do trzech pozostałych państw Afryki.

W Algierii, jak się oczekuje, Leon XIV podejmie tematy, które będą towarzyszyć mu podczas kolejnych etapów pielgrzymki. Są to kwestie dotyczące dialogu międzyreligijnego, roli Kościoła katolickiego, migracji, a także pokoju w dramatycznych dniach dla świata, jak Leon XIV nazywa obecną sytuację międzynarodową. Z kontynentu, który doświadczył krwawych wojen i wciąż się po nich podnosi, papież wystosuje kolejne apele o pokój.

Pielgrzymka Leona XIV. Papież odwiedzi ważny dla niego kraj

Do Algieru, gdzie od kilku dni pada deszcz, papież przyleci przed południem w poniedziałek. Na początku wizyty odda hołd poległym w wojnie o niepodległość Algierii przy pomniku Męczenników Maqam Echahid, a następnie spotka się z prezydentem Abd al-Madżidem Tabbunem.

Leon wygłosi też przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa. Odwiedzi Wielki Meczet, jedną z największych świątyń islamskich na świecie, która może pomieścić 120 tys. osób. Papież będzie potem w ośrodku pomocy prowadzonym przez siostry augustianki oraz w stołecznej bazylice, w której spotka się ze wspólnotą katolicką kraju, liczącą łącznie około 9 tys. osób.

ZOBACZ: Donald Trump jak Jezus? Prezydent USA podzielił się kontrowersyjną grafiką

Wtorek będzie jednym z najważniejszych dni pielgrzymki. Leon XIV uda się do miasta Annaba, czyli starożytnej Hippony, gdzie przez ponad 30 lat biskupem był święty Augustyn. Obejrzy tam teren wykopalisk archeologicznych, odprawi mszę w bazylice, odwiedzi ośrodek pomocy prowadzony przez zakonnice i dom zakonny augustianów.

W środę papież zakończy wizytę w Algierii i uda się do Kamerunu, gdzie pozostanie do soboty. Tego dnia przybędzie do Angoli; będzie tam do 21 kwietnia. W tym dniu, gdy minie pierwsza rocznica śmierci papieża Franciszka, Leon XIV przyjedzie do Gwinei Równikowej. 23 kwietnia wieczorem papież wróci do Rzymu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni