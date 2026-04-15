Najlepsza kiełbasa na świecie. Druga jest z Polski

Ranking najlepszych kiełbas na świecie opublikowany przez serwis Taste Atlas otwiera pozycja z Portugalii - Alheira de Mirandela. Nadzienie może wydawać się dość niekonwencjonalne dla Polaków, patrząc na to, że oprócz mięsa, w środku kiełbasy znajdują się małe kawałki chleba.

Kiełbasa Mirandela zawiera mięso wołowe i wieprzowe wraz z tłuszczem, mięsem drobiowym, chlebem pszennym, oliwą z oliwek i smalcem, a jest aromatyzowana i przyprawiana solą, czosnkiem oraz słodką lub ostrą papryką.

Mirandeli używa się do wielu portugalskich potraw, jak np. acorda, cannelones czy ciast. Może być również podana w towarzystwie warzyw, ziemniaków i serwowana jako główne danie.

Ranking kiełbas. Polska na drugim miejscu

Drugie miejsce przypadło kiełbasie wędzonej wywodzącej się z Polski. Klasycznie przygotowuje się ją z mięsa wieprzowego, które pekluje się wraz z solą, pieprzem, cukrem, czosnkiem i często z majerankiem.

Mieszanka mielonego mięsa jest następnie umieszczana w dużej osłonce i wędzona na zimno przez 1 do 1,5 dnia, choć obecnie zwykle wędzi się ją na gorąco, ponieważ ułatwia to i przyspiesza parzenie kiełbasy. Klasyczna wersja naszej kiełbasy jest przygotowywana z wieprzowiny, ale jak zauważono w rankingu - w 1964 roku wprowadzono na rynek wersję z dodatkiem 20 proc. wołowiny.

Podium zestawienia zamyka hiszpańska Chistorra. To szybko peklowana kiełbasa z wieprzowiny. Mielone mięso bywa czasem łączone z mieloną wołowiną. Kiełbasę tradycyjnie doprawia się czosnkiem, solą i papryką, co nadaje jej charakterystyczny czerwony kolor.

Kiełbasa może być smażona, grillowana lub pieczona, często używana jest do tapas lub jako dodatek do innych potraw. Można ją znaleźć w Kraju Basków, Aragonii i Nawarrze.

Rankingi serwisu Taste Atlas przygotowano na podstawie opinii 7 919 użytkowników z całego świata.

