TasteAtlas to popularny przewodnik kulinarno-turystyczny, który na podstawie tysięcy ocen internautów oraz krytyków tworzy listy najlepszych lokalnych potraw z całego świata. W najnowszym zestawieniu, aktualizowanym niedawno (dla ścisłości: pod koniec 2025 r.), polskie specjały takie jak sernik, marcinek, szarlotka, karpatka czy jabłecznik znalazły się wysoko w rankingach. Bez wątpienia na świecie rośnie popularność polskiej tradycji cukierniczej.

Czym różni się "cake" od "sweet pie"?

W języku angielskim pojęcia te nie są tożsame. Cake odnosi się do ciast wypiekanych na bazie ciasta biszkoptowego lub ucieranego, natomiast sweet pie to wypiek z wyraźnym spodem (kruchym lub półkruchym) wypełnionym nadzieniem, najczęściej owocowym lub kremowym.

W praktyce oznacza to, że babki, torty czy serniki klasyfikowane są jako cakes, a szarlotki czy tarty trafiają do kategorii sweet pies.

Szarlotka. Polski klasyk

W rankingu "Top 89 Sweet Pies in the World" opublikowanym przez TasteAtlas polska szarlotka zajęła zaszczytne 4. miejsce wśród najlepszych placków z nadzieniem, co stawia ją wysoko w globalnej rywalizacji z innymi słodkościami z całego świata. Jej średnia ocen wynosi 4,2.

pixabay Szarlotka z Polski wysoko w światowym rankingu słodkich ciast

Ten tradycyjny polski wypiek z jabłek, zazwyczaj przygotowywany na kruchym lub półkruchym spodzie, zdobywa uznanie za idealny balans słodyczy i kwaskowatości oraz uniwersalność, można go podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Szarlotkę w tej kategorii przebiły tylko trzy inne wypieki:

Melopita - miejsce 1, średnia: 4,3 (Grecja)

Appeltaart - miejsce 2, średnia: 4,2 (Holandia)

Peanut Butter Pie - miejsce 3, średnia: 4,2 (USA)

Marcinek, sernik i karpatka docenione

W drugim z rankingów najwyżej ocenione polskie ciasto to marcinek, który zajął 4. miejsce (ze średnią 4,3). To tradycyjne, wielowarstwowe ciasto pochodzące z regionu Puszczy Białowieskiej, swoista kulinarna wizytówka całego Podlasia. Składa się z kilkunastu (od 12 do nawet 30) cienkich, kruchych warstw ciasta i kremu na bazie gęstej śmietany, z dodatkiem cukru pudru i cytryny.

Wikimedia Commons Polska tradycja cukiernicza podbija świat

Nie mniej spektakularny wynik osiągnął polski sernik (średnia ocen: 4,3), klasyk, który w rankingu "Top 100 Cakes in the World" uzyskał 5. miejsce pośród najlepszych ciast świata. Ten deser z twarogiem, jajkami i cukrem ma długą tradycję sięgającą XVII wieku, a jego różne odmiany, od klasycznego po wersje z owocami czy słodkimi sosami, podbijają serca smakoszy na całym świecie.

Nadal w pierwszej dziesiątce, bo na miejscu 7. wylądowała karpatka. Użytkownicy ocenili ją na 4,3. Pofalowany wygląd przypominający góry, do tego ciasto ptysiowe i krem budyniowy i obowiązkowo cukier puder, to właśnie legendarna już karpatka.

Poza główną dziesiątką znalazły się jeszcze:

Jabłecznik (nazwany Polish Apple Pie) - miejsce 15, średnia: 4,2

Sękacz - miejsce 34, średnia: 4,1

Kołocz Śląski - miejsce 37, średnia: 4,1

Piernik - miejsce 49, średnia: 4,0

Kremówka - miejsce 54, średnia: 4,0

Wikimedia Commons Karpatka, polski klasyk, doceniony na świecie

A kto zajął pierwsze trzy miejsca w kategorii "Top 100 Cakes in the World"?

Pão de Ló de Ovar - miejsce 1, średnia: 4,4 (Portugalia)

Kladdkaka - miejsce 2, średnia: 4,4 (Szwecja)

Gazta tarta (sernik baskijski) - miejsce 3, średnia: 4,3 (Hiszpania)

