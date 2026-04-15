"Kosmiczny pociąg" nad Polską. Jest dokładna godzina przelotu

Podczas przelotów satelity Starlink tworzą charakterystyczny układ znany jako "kosmiczny pociąg". 25 urządzeń zostało wyniesionych na niską orbitę okołoziemską 15 kwietnia o godz. 06:29 czasu polskiego przez rakietę Falcon 9 w ramach misji G17-27.

"W pierwszych dobach po starcie świeżo wypuszczone satelity często lecą w jeszcze dość zwartej konfiguracji, a ich jasność potrafi być wystarczająca do obserwacji gołym okiem, jeśli przelot wypada przy odpowiednim oświetleniu" - podaje serwis nocneniebo.pl.

"Kosmiczny pociąg" nad Polską. Wypatruj o tych godzinach

Początek przelotu Starlinków nad Polską przewidywany jest o godz. 21:23. Satelity będą się wówczas znajdować na północnym niebie.

Kierunek lotu ma przebiegać z północy na południe. Gdy satelity znajdą się w okolicach zenitu wejdą w cień Ziemi, co będzie skutkować zakończeniem ich widoczności. Moment ten wypadnie ok. godz. 21:26, co oznacza, że Starlinki będzie można obserwować przez ok. trzy minuty.

ZOBACZ: Edward Warchocki w akcji. Nagranie z Polski obiegło świat

Nocneniebo.pl zwraca uwagę, że przebieg przelotu obiektów będzie uzależniony od położenia w Polsce. " Im dalej na zachód Polski, tym tor lotu ma być przesunięty bliżej północno-wschodniej części nieba. W centrum i na wschodzie przelot ma układać się wyraźniej po linii północ–południe, co zwykle ułatwia śledzenie obiektów na tle gwiazd" - czytamy w serwisie.

Starlinki można zaobserwować gołym okiem, ale istotne są również przejrzystość powietrzna oraz stopień lokalnego zanieczyszczenia światłem. Najlepsze warunki do obserwacji znajdują się na otwartych horyzontach oraz w miejscach oddalonych od sztucznych źródeł światła.



"W kolejnych dobach satelity będą stopniowo rozciągać formację i rozpraszać się na orbitach operacyjnych, przez co 'pociąg' stanie się mniej zwarty, a jasność poszczególnych obiektów bardziej nierówna" - zapowiada nocneniebo.pl.

