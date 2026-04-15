Inflacja CPI (Consumer Price Index – Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych - red.) w marcu wyniosła 3,0 proc. w stosunku do marca 2025 roku, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wyniosła 1,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że wskaźnik CPI w marcu wyniósł 3,0 proc. rdr i 1,0 proc. mdm. Najmocniej na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wpłynęły podwyżki w transporcie oraz w kategorii odzieży i obuwia.

W mniejszym stopniu ceny podniosły także napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz wydatki związane z higieną osobistą i pozostałymi usługami. Jednocześnie spadki cen w obszarze informacji i komunikacji oraz wyposażenia mieszkań lekko ograniczyły skalę wzrostu wskaźnika.

Jak wyjaśnia GUS, w ujęciu rocznym, w porównaniu z marcem ubiegłego roku, wzrost cen był widoczny m.in. w zakresie użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 4,3 proc.), żywności i napojów bezalkoholowych, rekreacji, sportu i kultury, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, a także transportu i zdrowia.

Inflacja w marcu. Domański: Efekt tego, co widzimy na Bliskim Wschodzie

Minister finansów Andrzej Domański odniósł się do opublikowanego we wtorek raportu World Economic Outlook. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że PKB Polski w latach 2026-2027 urośnie o odpowiednio 3,3 proc. i 2,4 proc., a średnioroczna inflacja CPI w 2026 r. ukształtuje się na poziomie 3,3 proc., w 2027 r. wyniesie 3,3 proc.

Pytany, czy podobnie jak minister finansów USA Scott Bessent uważa prognozy MFW za zbyt pesymistyczne - Bessent twierdzi, że wbrew obniżeniu prognoz wzrostu PKB, amerykańska gospodarka może wzrosnąć nawet o 3,5 proc. - Domański powiedział, że "nie krytykuje prognoz", lecz zaznaczył, że wojna z Iranem miała wyraźny wpływ na gospodarki na całym świecie, w tym polską.

Minister podkreślił, że resort finansów podtrzymuje prognozę inflacji na poziomie 3 proc. - Ten wzrost to jest w całości efekt tego, co widzimy na Bliskim Wschodzie, gdzie wyższe ceny ropy przekładają się na wyższe ceny paliw – powiedział Domański, zaznaczając jednocześnie, że efekt ten częściowo łagodzi rządowy program paliwowy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni