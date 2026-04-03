W piątek przed południem ruch na stacjach paliw w Świnoujściu jest wzmożony. Większość klientów, to kierowcy samochodów z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Głównie z obszaru Meklemburgii - Pomorza Przedniego.

Największy ruch jest na ul. Nowokarsiborskiej, gdzie w niewielkiej odległości znajdują się trzy stacje paliw. Dodatkowo jest to główna trasa wlotowa i wylotowa do tunelu pod Świną.

- Kierowcy chcą zatankować, nie mieszczą się na podjeździe, stoją na ulicy, która powinna być przejezdna. W związku z tym straż miejska reguluje ręcznie ruchem. Gdyby wydarzyło się tak, że tych kierowców byłoby za dużo. Wówczas będą kierowali będą na obwodnicę, aby ten przejazd był swobodny - powiedział Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

- Obserwujemy tzw. turystykę paliwową. Ma to związek oczywiście z tym, że na polskich stacjach paliw ceny są niższe niż na stacjach niemieckich. W związku z tym mamy dużo kierowców, naszych sąsiadów z Zachodu, którzy chcą zatankować taniej - dodał Basałygo.

Według danych ADAC średnia cena litra benzyny E10 o godz. 11.45 w piątek wynosiła 2,127 euro (ok. 9,15 zł), o godz. 12.15 wzrosła średnio do 2,222 euro (ok. 9,55 zł) za litr. Diesel podrożał jeszcze bardziej, jego cena wzrosła średnio z 2,349 euro (ok. 10,10 zł) do 2,466 euro (ok. 10,60 zł) za litr.

Świnoujście. Kolejki do stacji paliw. Zakorkowana ul. Nowokarsiborska

Zabezpieczając się przed ewentualnymi brakami paliwa w okresie świątecznym, Urząd Miasta wystąpił do Urzędu Morskiego o zgodę na transport paliwa również w wielkanocny weekend. W nocy między 4-6 kwietnia cysterny będą transportowane na pokładzie promu Karsibór. Będzie się to odbywało między godz. 23:00-04:00.

Jedyna trasa, która łączy prawo- i lewobrzeżną część miasta (wyspy Wolin i Uznam) prowadzi przez tunel pod Świną. Dlatego paliwa do Świnoujścia są dostarczane tylko promami, a nie drogą lądową.

- Do tunelu materiały niebezpieczne wjechać nie mogą, dlatego cysterny zabierają promy i pojazdy, które przewożą materiały niebezpieczne. Promy kursują od poniedziałku do soboty. W związku ze świętami, prom nie zabierałby autocystern - tłumaczy Basałygo.

Ceny paliw w Polsce. Czego można spodziewać się w trakcie świąt?

Urząd Miasta zapewnia, że kierowcy, którzy przyjadą w wielkanocny weekend do Świnoujścia, nie powinni mieć problemu z zatankowaniem samochodów.

W piątek cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT została ustalona na 6,19 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie może być większa niż 6,80 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,64 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Minister energii Miłosz Motyka ogłosił także, jakie maksymalne ceny paliw będą obowiązywać w okresie Wielkanocy - od soboty do wtorku włącznie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,82 zł, a oleju napędowego - 7,87 zł.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni