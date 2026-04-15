"Najwyższy czas! Funkcjonariusze ABW od listopada czekali na decyzję prezydenta o nominacji na pierwszy stopień oficerski i według komunikatu rzecznika prezydenta awanse wczoraj zostały podpisane" - napisał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, komentując ruch prezydenta Karola Nawrockiego.

Polityk podziękował w imieniu funkcjonariuszy za tę decyzję oraz wyraził nadzieję, że "nominacje oficerskie nigdy już nie będą elementem politycznych gier".

"Ani funkcjonariusze, ani służby na to nie zasługują. Mamy już następne bardzo uzasadnione wnioski, które skierujemy do akceptacji prezydenta i kontrasygnaty premiera. Wszystko dla Polski i bezpieczeństwa Polaków!" - podsumował Siemoniak.

Przełom w sprawie nominacji oficerskich. Pałac Prezydencki potwierdza

O decyzji prezydenta poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz w programie "Graffiti" w Polsat News.

- To jest rezultat spotkania z 15 stycznia, uzgodnień z szefami służb z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, ale przede wszystkim z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem - przekazał Leśkiewicz.

Jak dodał rzecznik, Pałac Prezydencki poprosił o to, aby te wnioski były poprawione zgodnie z procedurami. - Trafiły one po spotkaniu 15 stycznia uzupełnione i wczoraj pan prezydent zdecydował o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABW - wyjaśnił rzecznik.

- Dodatkowo pan prezydent zdecydował także o nadaniu, łącznie, 109 odznaczeń państwowych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu i służby wywiadu wojskowego. Są to zarówno Krzyże Zasługi jak i medale za długoletnią służbę - powiedział Leśkiewicz.

