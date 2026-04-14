Podczas wspólnej konferencji prezydenta Ukrainy z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem podjęto kwestię mężczyzn, którzy wyjechali za granicę z naruszeniem ukraińskiego prawa. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że prawo do wyjazdu mają tylko osoby, które nie osiągnęły wieku mobilizacyjnego.

Zdaniem Zełenskiego sprawą tych osób powinny zająć się kompetentne służby Ukrainy oraz Niemiec. Prezydent argumentował, że żołnierze walczący na froncie potrzebują rotacji.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o mężczyznach, którzy opuścili kraj

- Jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy dziś nie są w Ukrainie, ale za granicą, to przede wszystkim są to inni młodzi ludzie. Zgadzam się z panem co do tych młodych ludzi, którzy są w wieku mobilizacyjnym i wyjechali za granicę, i wyjechali tymczasowo, ale okazało się, że wyjechali na lata - mówił Zełenski w Berlinie, co przekazał korespondent UNIAN.

ZOBACZ: Wołodymyr Zełenski o "historycznym" sukcesie. Przełomowa chwila na froncie

Prezydent wskazał, że "wielu z nich wyjechało z naruszeniem obowiązujących przepisów ukraińskich". - Nasze Siły Zbrojne chciałyby, żeby wrócili - powiedział Zełenski, podkreślając potrzebę sprawiedliwości.

Żołnierze na froncie w Ukrainie. Zełenski o potrzebie rotacji

Prezydent mówił również o sytuacji żołnierzy walczących na froncie, tłumacząc potrzebę rotacji. - Choć są żelaźni, jak mówią ukraińscy żołnierze, to bądźmy szczerzy - mają rodziny. Bronią swojego domu, a nie tylko całego państwa - zaznaczył.

ZOBACZ: Zwrot w sprawie rurociągu "Przyjaźń". Zełenski podał termin

- Odpowiedzialność musi ponieść każdy obywatel Ukrainy, który ma ku temu siły - wskazał Zełenski. Argumentował, że jest to "zarówno konstytucyjny obowiązek, jak i czas mobilizacji".

Do sprawy odnosił się wcześniej kanclerz Niemiec. Jak donosi UNIAN, Friedrich Merz deklarował podjęcie działań na rzecz powrotu Ukraińców do kraju. Solidaryzował także z decyzją rządu ukraińskiego o ograniczeniu wyjazdów mężczyzn.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni