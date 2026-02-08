Ostre słowa Giorgii Meloni podczas igrzysk. "Są wrogami Włoch"

Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w niedzielę, że każdy, kto manifestuje przeciwko igrzyskom olimpijskim, trwającym na północy kraju, jest wrogiem państwa. Odniosła się w ten sposób do sobotniej demonstracji w Mediolanie z udziałem około 10 tys. osób. Zgromadzenie to zakończyło się starciami z policją.

Portret kobiety, premier Włoch Giorgii Meloni, patrzącej w górę z poważnym wyrazem twarzy.
PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI
Premier Włoch Giorgia Meloni krytykuje protestujących przeciwko igrzyskom

Szefowa rządu napisała na portalu społecznościowym: "Tysiące Włochów pracują w tych godzinach po to, aby wszystko dobrze funkcjonowało podczas igrzysk. Bardzo wielu robi to jako wolontariusze, bo chcą, aby ich kraj dobrze wypadł, był podziwiany i szanowany".

 

"Ale są też oni, wrogowie Włoch i Włochów, którzy manifestują 'przeciwko igrzyskom', a sceny te pokazują telewizje w połowie świata. Jeszcze inni przecinają kable na kolei, chcąc nie dopuścić do tego, aby pociągi wyruszyły" - zaznaczyła Meloni.

 

Włochy. Giorgia Meloni krytykuje protestujących

Szefowa rządu skomentowała w ten sposób zdarzenie w rejonie stacji kolejowej w Bolonii, gdzie w sobotę zerwane zostały kable trakcji, co spowodowało duże utrudnienia. Śledczy nie wykluczają sabotażu.

 

Premier wyraziła solidarność z siłami porządkowymi i z Mediolanem, oraz z tymi, którzy - jak dodała - "widzą, że ich praca idzie marne przez te bandy przestępców".

 

Zimowe igrzyska Mediolan-Cortina trwają od 6 do 22 lutego.

 

Dawid Zdrojewski / zdr / PAP
