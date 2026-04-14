29-latek miał nagrywać i publikować w sieci filmy nawołujące do nienawiści, przemocy oraz zabójstwa Borysa B. Prokurator postawił mu zarzuty dotyczące publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni i posiadania narkotyków.

W poniedziałek sąd zdecydował o zatrzymaniu podejrzanego w areszcie na okres dwóch miesięcy.

Śmierć mężczyzny w Bystrzycy Kłodzkiej. Podejrzany usłyszał zarzuty

Tego samego dnia sąd orzekł również dwa miesiące aresztu dla Borysa B., w stronę którego 29-latek kierował swoje groźny. Prokuratura zarzuciła B. zabójstwo z zamiarem bezpośrednim 26-letniego mężczyzny.

Zatrzymany instruktor strzelectwa oddał w jego kierunku kilka strzałów z karabinka automatycznego. B. nie przyznał się do winy, gdyż - jak stwierdził - było to działanie w obronie koniecznej.

Innego zdania jest jednak rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera, który relacjonując PAP przebieg wydarzeń, podkreślił, że w opinii prokuratury nie może być tu mowy o obronie koniecznej.

Tragiczny finał nocnej kłótni. Nie żyje 26-latek

Według śledczych Borys B. podczas nocnego spaceru z psem spotkał na jednym z bystrzyckich osiedli trzech młodych mężczyzn. Byli oni pod wpływem alkoholu i – jak twierdzi prokuratura – już wcześniej zaczepiali przechodniów.

Między nimi a B. doszło do kłótni. Podejrzany wrócił do domu, zostawił psa i wziął ze sobą karabinek automatyczny. Wyszedł z domu i ponownie skonfrontował się z mężczyznami.

W trakcie kłótni B. oddał strzał ostrzegawczy, a później wycelował w kierunku 26-latka, który zginął na miejscu. Pozostali dwaj mężczyźni uciekli z miejsca zdarzenia. Dzień później, w niedzielę, zgłosili się na policję jako świadkowie.

Wcześniej prok. Pindera przekazywał, że mężczyzna, który strzelał, sam zgłosił się na policję, ale w poniedziałek doprecyzował, że jedynie zadzwonił do "znajomego policjanta, informując go o zdarzeniu".

– Gdy policja udała się do jego mieszkania, zatrzymała go na klatce schodowej. Miał przy sobie większą sumę pieniędzy i spakowane rzeczy osobiste oraz paszport – mówił prokurator.

Jak informują śledczy, Borys B. miał pozwolenie na broń. Za popełniony czyn grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

