Hala stanęła w płomieniach. Rozesłano alert RCB, "nie otwieraj okien"

Polska

Spaliła się hala należąca do zakładu produkcji chemicznej w Wągrowcu - poinformowała lokalna straż pożarna. W związku z zagrożeniem i zadymieniem mieszkańcy powiatu wągrowieckiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Trwa dogaszanie pogorzeliska.

Strażacy w hełmach i kamizelkach ochronnych stoją przed dużą, zniszczoną przez pożar halą przemysłową, z której unosi się dym.
KW PSP Poznań
Pożar hali w Wągrowcu

Zgłoszenie o pożarze w zakładzie produkcji chemii gospodarczej i przemysłowej znajdującej się przy ul. Taszro w Wągrowcu straż pożarna otrzymała o godz. 14:38. Na miejsce wysłano kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także Grupę Operacyjną Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Pożar hali w Wielkopolsce. Wydano alert RCB

Ogniem zajęło się ok. 1,6 tys. metrów kwadratowych, w tym hala i przylegająca do niej wiata, które - według informacji straży pożarnej - doszczętnie się spaliły.

 

W związku z pożarem i wynikającym z niego zadymieniem Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wystosował wniosek do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o wydanie alertu dla osób przebywających na terenie powiatu wągrowieckiego.

 

Wkrótce mieszkańcy otrzymali wiadomość o treści: "Uwaga! Pożar hali na ul. Taszarowo w Wągrowcu. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien".

 

ZOBACZ: Wyrzucał jogurty z pędzącego samochodu. Straty na ponad 10 tys. zł

 

Pożar udało się opanować po godz. 16:30. Obecnie na miejscu wciąż pracuje ponad 20 zastępów straży pożarnej, które prowadzą akcję dogaszania pogorzeliska.

 

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Tusk zastawił pułapkę na prezydenta". Ekspert o programie SAFE
Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ALERT RCBPOLSKAPOŻARRCBSTRAŻ POŻARNAWĄGROWIECWIELKOPOLSKIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 