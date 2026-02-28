Zgłoszenie o pożarze w zakładzie produkcji chemii gospodarczej i przemysłowej znajdującej się przy ul. Taszro w Wągrowcu straż pożarna otrzymała o godz. 14:38. Na miejsce wysłano kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także Grupę Operacyjną Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Pożar hali w Wielkopolsce. Wydano alert RCB

Ogniem zajęło się ok. 1,6 tys. metrów kwadratowych, w tym hala i przylegająca do niej wiata, które - według informacji straży pożarnej - doszczętnie się spaliły.

W związku z pożarem i wynikającym z niego zadymieniem Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wystosował wniosek do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o wydanie alertu dla osób przebywających na terenie powiatu wągrowieckiego.

Wkrótce mieszkańcy otrzymali wiadomość o treści: "Uwaga! Pożar hali na ul. Taszarowo w Wągrowcu. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien".

Pożar udało się opanować po godz. 16:30. Obecnie na miejscu wciąż pracuje ponad 20 zastępów straży pożarnej, które prowadzą akcję dogaszania pogorzeliska.

