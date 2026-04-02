Jak wynika z komunikatu, podczas czwartkowego spotkania omówiono szereg kluczowych kwestii politycznych. Wśród nich znalazły się przede wszystkim aktualna sytuacja polityczna w Polsce, kondycja wewnętrzna partii oraz strategia działania w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych. Rozmowy miały również dotyczyć sposobów osiągnięcia sukcesu wyborczego. "Ostatnie dni pokazały, że działając razem, w sposób zintegrowany możemy odnosić sukcesy i realizować założone cele" - zaznaczył Rafał Bochenek.

Zakończyło się spotkanie p. prezesa @OficjalnyJK z byłym premierem @MorawieckiM. Wśród wielu tematów poruszonych w trakcie rozmowy omówiono https://t.co/FX3jPiriWv.: aktualną sytuację polityczną w Polsce, sytuację wewnątrz naszej partii i drogę do zwycięstwa w najbliższych… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) April 2, 2026

Choć nie podano konkretnych ustaleń, z komunikatu wynika, że chodzi o zjednoczenie działań w partii i przygotowanie się do kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Rozmowa odbyła się w szczególnym momencie - jeszcze niedawno media spekulowały o możliwym rozłamie w partii, w ostatnich tygodniach temat ten wyraźnie przycichł. Nie oznacza to jednak, że napięcia zniknęły.

Morawiecki nie przejmuje się marginalizacją w PiS. Buduje własne mosty

Z informacji płynących z otoczenia partii wynika, że spory wewnętrzne zostały raczej czasowo wyciszone niż rozwiązane. Frakcja skupiona wokół byłego premiera uznała, że otwarta rywalizacja - w tym podważanie pozycji kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka - mogłaby osłabić całe ugrupowanie w kluczowym momencie politycznym.

Zamiast tego obóz Morawieckiego koncentruje się na budowaniu własnej pozycji i wzmacnianiu rozpoznawalności byłego szefa rządu. We wtorek zaprezentował on program "Polska jednej prędkości", skierowany do samorządów. Jednym z jego głównych elementów jest propozycja tzw. Samorządowego 500 plus, zakładająca dodatkowe wsparcie finansowe dla gmin w wysokości 500 zł na mieszkańca.

Aktywność polityczna Morawieckiego wykracza jednak poza struktury PiS. W środę wziął udział w debacie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem podczas Europejskiego Forum Rolniczego. Dodatkowo były premier wysłał polityczny sygnał w stronę PSL, pozytywnie odnosząc się do ich projektu SAFE 0 proc., co zostało odebrane jako próba budowania mostów poza własnym ugrupowaniem.

Równolegle Morawiecki zapowiedział powołanie nowego stowarzyszenia, które - jak sam podkreśla - ma walczyć o "mityczne centrum". Projekt ma skupiać osoby rozczarowane różnymi ugrupowaniami po prawej stronie sceny politycznej, w tym zarówno PiS, jak i Konfederacją czy środowiskiem związanym z Grzegorzem Braunem.

Nie bez znaczenia dla obecnej sytuacji pozostają także wcześniejsze decyzje kierownictwa partii. Jarosław Kaczyński zdecydował się na zawieszenie w strukturach PiS Krzysztofa Szczuckiego, uznawanego za człowieka związanego z obozem Morawieckiego.

