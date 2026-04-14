"W ciągu pierwszych 24 godzin żaden statek nie przedostał się przez amerykańską blokadę, a sześć statków handlowych zastosowało się do polecenia sił amerykańskich, zawracając i wchodząc do irańskiego portu w Zatoce Omańskiej - przekazało w oświadczeniu Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Amerykańska blokada cieśniny Ormuz. Oświadczenie CENTCOM

Komunikat wydano w związku z zablokowaniem cieśniny Ormuz przez siły USA. Operacja rozpoczęła się w poniedziałek. CENTCOM przekazał wówczas, że ma dotyczyć tylko statków wypływających z irańskich portów i wpływających do nich.

We wtorkowym oświadczeniu CENTCOM podał również dane dotyczące sił, jakie biorą udział w operacji. "Blokada irańskich portów przez Stany Zjednoczone obejmuje ponad 10 000 żołnierzy, ponad tuzin okrętów wojennych i dziesiątki samolotów" - wymieniono.

"Blokada jest egzekwowana bezstronnie wobec statków wszystkich państw wpływających lub wypływających z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych, w tym ze wszystkich irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej" - przekazano.

"Siły Dowództwa Centralnego zaczną wdrażać blokadę całego ruchu morskiego wchodzącego i wychodzącego z irańskich portów 13 kwietnia o 10:00 rano czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 16:00 w Polsce - red.) zgodnie z proklamacją prezydenta" - informowano w poniedziałkowym oświadczeniu Dowództwa za pośrednictwem platformy X.

Przekazano także, że siły CENTCOM nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom przepływającym przez cieśninę Ormuz do i z portów nieirańskich.

Wcześniej, w wywiadzie dla Fox News, Donald Trump mówił, że blokada ma uniemożliwić Iranowi przepuszczanie przyjaznych statków i pobieranie opłat. Stwierdził, że "to zajmie trochę czasu", ale przewidywał też szybkie powodzenie przedsięwzięcia.

