Karambol w Łomiankach pod Warszawą. Są ofiary

Do wypadku doszło przed godz. 18 na wysokości skrzyżowania ulicy Kolejowej i Brukowej na wiadukcie w Łomiankach.

Karambol w Łomiankach. Dwie osoby nie żyją

- Zderzyło się tam kilka pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby, jedna ranna została przetransportowana do szpitala, a kilku poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu - przekazała podkom. Monika Kaczyńska.

- Droga zablokowana jest w obu kierunkach. Policja kieruje ruchem i wyznacza objazdy - poinformowała policjantka.

Na miejscu trwają czynności policji pod nadzorem prokuratury, które ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Według GDDKiA przewidywany czas utrudnienia w ruchu to pięć godzin.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni