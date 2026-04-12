Karambol w Łomiankach pod Warszawą. Są ofiary

Do zderzenia kilku samochodów osobowych doszło na drodze krajowej nr 7 w Łomiankach. W wypadku zginęły dwie osoby, a jedna została ranna - poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Monika Kaczyńska z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Karambol w Łomiankach. Dwie osoby nie żyją

Do wypadku doszło przed godz. 18 na wysokości skrzyżowania ulicy Kolejowej i Brukowej na wiadukcie w Łomiankach. 

Karambol w Łomiankach. Dwie osoby nie żyją

- Zderzyło się tam kilka pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby, jedna ranna została przetransportowana do szpitala, a kilku poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu - przekazała podkom. Monika Kaczyńska. 

 

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje 17-latek, kierował bez uprawnień

 

- Droga zablokowana jest w obu kierunkach. Policja kieruje ruchem i wyznacza objazdy - poinformowała policjantka.

 

Na miejscu trwają czynności policji pod nadzorem prokuratury, które ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. 

 

Według GDDKiA przewidywany czas utrudnienia w ruchu to pięć godzin. 

 

 

WIDEO: "My nigdy czegoś takiego nie robiliśmy". Patryk Jaki o chaosie w Trybunale Konstytucyjnym
Paulina Godlewska / polsatnews.pl
