Karambol w Łomiankach pod Warszawą. Są ofiary
Do zderzenia kilku samochodów osobowych doszło na drodze krajowej nr 7 w Łomiankach. W wypadku zginęły dwie osoby, a jedna została ranna - poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Monika Kaczyńska z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Do wypadku doszło przed godz. 18 na wysokości skrzyżowania ulicy Kolejowej i Brukowej na wiadukcie w Łomiankach.
Karambol w Łomiankach. Dwie osoby nie żyją
- Zderzyło się tam kilka pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby, jedna ranna została przetransportowana do szpitala, a kilku poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu - przekazała podkom. Monika Kaczyńska.
ZOBACZ: Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje 17-latek, kierował bez uprawnień
- Droga zablokowana jest w obu kierunkach. Policja kieruje ruchem i wyznacza objazdy - poinformowała policjantka.
Na miejscu trwają czynności policji pod nadzorem prokuratury, które ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
Według GDDKiA przewidywany czas utrudnienia w ruchu to pięć godzin.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało.