Źródła, na które powołała się AFP, w oparciu o relacje świadków przekazały, że w poniedziałek nastąpiły "dwa incydenty zagrażające bezpieczeństwu, o charakterze terrorystycznym". Jak dodała agencja, dwóch zamachowców wysadziło się w powietrze i zginęło.

Według źródła agencji mogło dojść także do trzeciego incydentu, którego jeszcze nie potwierdzono. Na razie nie podano informacji o liczbie ofiar.

Makabryczny incydent podczas wizyty Leona XIV w Algierii

AFP zweryfikowała we wtorek nagrania z Al-Bulajdy, głównego miasta prowincji Blida na północy Algierii, przedstawiające dwa okaleczone ciała. Filmy zostały opublikowane kilka godzin po przybyciu do Algieru papieża Leona XIV, który odbywa historyczną wizytę w tym kraju.

W poniedziałek papież przebywał w stolicy Algierii, Algierze, oddalonym o około 40 km od Al-Bulajdy. We wtorek, w drugim dniu wizyty, Leon XIV przebywa w Annabie w północno-wschodniej części kraju.

Jak zauważyła AFP, o podwójnym zamachu początkowo poinformowała również Unia Afrykańska, ale następnie wycofała się z tej informacji, ponieważ wiadomość "opierała się na informacjach niepotwierdzonych przez oficjalne źródła".

Ostatni odnotowany zamach samobójczy w Algierii nastąpił w lutym 2020 r. i był wymierzony w bazę wojskową na południu kraju; zginął w nim algierski żołnierz, a do ataku przyznała się dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie - przypomniała AFP.

