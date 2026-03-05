- Utknęli, ponieważ groźby ataku na statki ze strony Iranu spowodowały, że aktywność morska w tym rejonie praktycznie ustała - zaznaczył Arsenio Dominguez w rozmowie z BBC. Dodał, że blokada dotknęła również 15 tys. pasażerów statków wycieczkowych.

Cieśnina Ormuz - punkt zapalny w transporcie ropy naftowej

Cieśnina Ormuz uważana jest za punkt zapalny w transporcie ropy naftowej. Przez cieśninę przepływa od jednej piątej do jednej trzeciej światowego transportu morskiego ropy naftowej i spora część transportu gazu ziemnego. To jedyna morska trasa dla ropy z Iranu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu i Iraku.

ZOBACZ: Atak na tankowiec w cieśninie Ormuz. To kluczowy obszar na mapie świata

Po ataku USA i Izraela na Iran, irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) wydała komunikat, w którym poinformowała, że statki znajdujące się w Zatoce Perskiej nie mają prawa przepływać przez cieśninę, znajdującą się pod jurysdykcją Iranu. Setki tankowców zostało unieruchomionych po obu stronach cieśniny.

IRGC potwierdził w środę, że Ormuz znajduje się pod całkowitą kontrolą marynarki wojennej Republiki Islamskiej.

USA: Będziemy eskortować tankowce

Minister energii USA Chris Wright zapowiedział, że amerykańska Marynarka Wojenna będzie eskortować tankowce przepływające przez cieśninę Ormuz "najwcześniej jak będzie to możliwe". W środę w telewizji Fox News poinformował, że na razie żadne statki komercyjne nie zwracały się o takie wsparcie w Zatoce.

- Gdy nadejdzie odpowiedni czas, a będzie to już niedługo, wykorzystamy amerykańską marynarkę wojenną do eskortowania statków przez cieśninę Ormuz - zapewnił minister. Zaznaczył, że obecnie żegluga przez cieśninę, łączącą Zatokę Perską z Morzem Arabskim, została wstrzymana.

- Będziemy to robić najwcześniej jak to możliwe. Obecnie nasza Marynarka Wojenna i oczywiście nasze wojsko jest skoncentrowane na innych rzeczach, czyli na rozbrojeniu irańskiego reżimu - podkreślił Wright.

ZOBACZ: Cieśnina Ormuz zamknięta. "Podpalimy tam każdy statek"

Dzień wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jeśli będzie to konieczne siły amerykańskiej marynarki wojennej będą eskortować tankowce przez cieśninę Ormuz. Powiadomił też o udostępnieniu amerykańskiego ubezpieczenia wszystkim przewoźnikom działającym w cieśninie.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w środę, że amerykańskie siły zaatakowały albo zatopiły ponad 20 irańskich okrętów. - Dzisiaj nie ma już ani jednego okrętu irańskiego w Zatoce Perskiej, cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej - oświadczył admirał Brad Cooper, dowódca CENTCOM.

W sobotę, 28 lutego, Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni