Akcja służb przeprowadzona została w dniach 2-3 marca i wymierzona była w osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. Udział brało w niej 26 496 funkcjonariuszy policji. Operację koordynowało Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

W czasie podjętych działań mundurowym udało się ustalić miejsce pobytu 1944 poszukiwanych. Wśród nich znalazło się 147 obcokrajowców, a 140 z nich przebywało w Polsce nielegalnie.

Wspólna akcja policji i straży granicznej. Zatrzymano 140 nielegalnych migrantów

"Blisko 1800 kontroli i prawie 140 zatrzymań w całej Polsce to efekt wspólnej akcji Straży Granicznej i Policji. Funkcjonariusze sprawdzili legalność pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce" - napisał w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że wszczęto już 130 postępowań o zobowiązanie cudzoziemców do powrotu do swoich krajów.

Jak podaje policja, mowa o 91 Ukraińcach, 14 Gruzinach, ośmiu Białorusinach, trzech Mołdawianach, dwóch Rosjanach i 29 obywatelach innych krajów. "Policjanci zatrzymali także 7 poszukiwanych na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania i Czerwonych Not Interpolu" - czytamy w komunikacie policji.

ZOBACZ: Konflikt uchodźców zakończył się tragedią. Pięć osób zabitych w Ukrainie

Jak wskazują służby, wśród zatrzymanych jest poszukiwany od roku przez brazylijski wymiar sprawiedliwości mężczyzna, który miał dopuścić się rozboju. Policja schwytała też poszukiwaną listem gończym Białorusinkę, która podejrzana jest o tworzenie rachunków bankowych na fałszywe dane i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Policja podkreśla, że akcja przeprowadzona została w ramach cyklicznych, ogólnopolskich działań służb. Ich celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Marcowa inicjatywa była pierwszą w tym roku. Poprzednie odbywały się w ubiegłym roku - w lutym, czerwcu i listopadzie.

W ubiegłorocznych działaniach dokonano zatrzymać 4766 osób, w tym 515 obcokrajowców.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni