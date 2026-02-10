Konflikt uchodźców zakończył się tragedią. Pięć osób zabitych w Ukrainie

Pięć osób zostało zabitych we wtorek nad ranem w obwodzie rówieńskim na północnym zachodzie Ukrainy, między którymi doszło do konfliktu - powiadomiło Biuro Prokuratora Generalnego tego kraju.

Do tragedii doszło około godziny 4.10 w budynku dla uchodźców ze strefy wojennej - poinformowała "Ukraińska Prawda".

Kilka minut później policja otrzymała zgłoszenie od pracowniczki socjalnej. Kobieta przekazała, że jej podopieczni, którzy mieszkają w nieczynnej szkole, usłyszeli krzyki na korytarzu.

Tragiczny poranek w Ukrainie. Nie żyje pięć osób

Podejrzanym o dokonanie zbrodni jest 72-letni mężczyzna, który miał zadać ofiarom śmiertelne ciosy siekierą i młotkiem. Został już zatrzymany. Wszyscy pochodzili z obwodów donieckiego i kirowohradzkiego na wschodzie i w centrum kraju.

Prokuratura określiła to zdarzenie jako konflikt domowy. "Na miejscu funkcjonariusze znaleźli ciała trzech kobiet i dwóch mężczyzn w wieku od 56 do 81 lat" - przekazano w komunikacie. "Ukraińska Prawda" przekazała później, że ofiary to mężczyźni w wieku 56, 60 i 68 lat oraz dwie kobiety w wieku 81 i 78 lat.

Szczegóły i motywy zbrodni są ustalane. Organy ścigania wszczęły postępowanie karne w sprawie umyślnego zabójstwa kilku osób.

