Konflikt uchodźców zakończył się tragedią. Pięć osób zabitych w Ukrainie
Tragiczny poranek w obwodzie rówieńskim w Ukrainie. Nie żyje pięć osób, po tym, jak w budynku dla uchodźców doszło do konfliktu. Ofiary to trzy kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 56 do 81 lat. Podejrzany, 72-letni mężczyzna, został zatrzymany. Prokuratura wszczęła postępowanie karne w sprawie umyślnego zabójstwa.
Pięć osób zostało zabitych we wtorek nad ranem w obwodzie rówieńskim na północnym zachodzie Ukrainy, między którymi doszło do konfliktu - powiadomiło Biuro Prokuratora Generalnego tego kraju.
Do tragedii doszło około godziny 4.10 w budynku dla uchodźców ze strefy wojennej - poinformowała "Ukraińska Prawda".
Kilka minut później policja otrzymała zgłoszenie od pracowniczki socjalnej. Kobieta przekazała, że jej podopieczni, którzy mieszkają w nieczynnej szkole, usłyszeli krzyki na korytarzu.
Tragiczny poranek w Ukrainie. Nie żyje pięć osób
Podejrzanym o dokonanie zbrodni jest 72-letni mężczyzna, który miał zadać ofiarom śmiertelne ciosy siekierą i młotkiem. Został już zatrzymany. Wszyscy pochodzili z obwodów donieckiego i kirowohradzkiego na wschodzie i w centrum kraju.
Prokuratura określiła to zdarzenie jako konflikt domowy. "Na miejscu funkcjonariusze znaleźli ciała trzech kobiet i dwóch mężczyzn w wieku od 56 do 81 lat" - przekazano w komunikacie. "Ukraińska Prawda" przekazała później, że ofiary to mężczyźni w wieku 56, 60 i 68 lat oraz dwie kobiety w wieku 81 i 78 lat.
Szczegóły i motywy zbrodni są ustalane. Organy ścigania wszczęły postępowanie karne w sprawie umyślnego zabójstwa kilku osób.
