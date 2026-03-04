Ceny surowców energetycznych gwałtownie wzrosły od czasu ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran w sobotę. Podwyżki nie ominęły rosyjskiej ropy naftowej.

Węgry są największym importerem rosyjskich paliw kopalnych w Unii Europejskiej, utrzymując zakupy i zapewniając sobie zwolnienia z sankcji pomimo nacisków Brukseli na zakończenie tego procederu.

Węgierski minister w Moskwie. Polityk domaga się gwarancji

Agencja AFP podała, że Budapeszt już wcześniej borykał się z problemami związanymi z zamknięciem rurociągu Przyjaźń, którym transportowana jest rosyjska ropa na Węgry, a który według Ukrainy został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku.

Szijjarto powiedział, że będzie zabiegał o zapewnienie, że "ropa naftowa i gaz ziemny niezbędne do zaopatrzenia Węgier w energię będą nadal dostępne".

- Jestem tu również po to, aby uzyskać gwarancje, że pomimo zmienionych okoliczności i globalnego kryzysu energetycznego, Rosja będzie nadal dostarczać Węgrom niezbędne ilości ropy naftowej i gazu po niezmienionych cenach - dodał.

Budapeszt oskarżył Kijów o blokowanie dostaw surowca

Budapeszt jest zależny od rosyjskiej ropy i obecnie znajduje się w impasie z Kijowem w sprawie wstrzymania dostaw rurociągiem Przyjaźń z czasów sowieckich, przebiegającym przez Ukrainę.

Ukraina twierdzi, że Rosja zaatakowała rurociąg w styczniu i że groźba kolejnego strajku wstrzymuje remont. Węgry i Słowacja - które również kupują rosyjską ropę - oskarżają Kijów o opóźnianie remontów w celu wywarcia na nie presji i ograniczenia dostępu do rosyjskiej energii.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że odbiorcy rosyjskiej ropy "są narażeni na szantaż" i oskarżył Kijów o "celowe blokowanie dostaw rurociągiem Przyjaźń".

