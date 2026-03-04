Pożar w Skarżysku-Kamiennej. Nie żyją trzy osoby

Polska

Do tragicznego pożaru doszło w środę nad ranem w domu w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Jak przekazał polsatnews.pl st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy KW PSP w Kielcach, strażacy wydobyli trzy nieprzytomne osoby z płonącego budynku jednak lekarz stwierdził ich zgon.

Płonący budynek z dymem wydobywającym się z dachu, widoczni strażacy w akcji.
KW PSP w Kielcach
Tragiczny finał pożaru w Skarżysku-Kamiennej

Z wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia w opuszczonym domu. 

 

Ogień pojawił się w drewnianym budynku przy ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej ok. godz. 5:30. 

Pożar w Skarżysku-Kamiennej. Jedna osoba ranna, są trzy ofiary

W trakcie prowadzonych działań służby udzieliły pomocy medycznej mężczyźnie, który ewakuował się z płonącego budynku przed przybyciem ratowników i oddalił się z poparzeniami ciała z miejsca zdarzenia - przekazał polsatnews.pl st. kpt. Marcin Bajur, z KW PSP w Kielcach. Znajduje się on obecnie pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. 

 

ZOBACZ: Tragiczny pożar na Podlasiu. Zginęły dwie osoby, w tym dziecko

 

Z budynku wyniesiono trzy nieprzytomne osoby - dwóch mężczyzn i jedną kobietę. Lekarz stwierdził ich zgon. 

 

Na miejsce pożaru wysłano cztery zastępy straży pożarnej, ratowników medycznych oraz policję, która wyjaśni okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

 

Z informacji przekazanych przez KP PSP w Skarżysku-Kamiennej wynika, że akcja gaśnicza została już zakończona. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Uderzenie na Iran. "Donald Trump stosuje metodę salami"
Adam Gaafar / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AKCJA GAŚNICZAPOLSKAPOŻARSKARŻYSKO-KAMIENNASTRAŻ POŻARNA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 