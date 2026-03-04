Z wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia w opuszczonym domu.

Ogień pojawił się w drewnianym budynku przy ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej ok. godz. 5:30.

Pożar w Skarżysku-Kamiennej. Jedna osoba ranna, są trzy ofiary

W trakcie prowadzonych działań służby udzieliły pomocy medycznej mężczyźnie, który ewakuował się z płonącego budynku przed przybyciem ratowników i oddalił się z poparzeniami ciała z miejsca zdarzenia - przekazał polsatnews.pl st. kpt. Marcin Bajur, z KW PSP w Kielcach. Znajduje się on obecnie pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Z budynku wyniesiono trzy nieprzytomne osoby - dwóch mężczyzn i jedną kobietę. Lekarz stwierdził ich zgon.

Na miejsce pożaru wysłano cztery zastępy straży pożarnej, ratowników medycznych oraz policję, która wyjaśni okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Z informacji przekazanych przez KP PSP w Skarżysku-Kamiennej wynika, że akcja gaśnicza została już zakończona.

