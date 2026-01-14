Tragiczny pożar na Podlasiu. Zginęły dwie osoby, w tym dziecko

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce poinformowała, że zgłoszenie o pożarze trafiło do funkcjonariuszy w środę około godz. 4:00 rano.

Pożar w Pasiecznikach Dużych. Dwie osoby nie żyją, w tym 11-latek

W chwili przybycia strażaków na miejsce, pożarem objęty był już cały drewniany budynek.

Podczas akcji gaśniczej, funkcjonariusze odnaleźli w zgliszczach budynku ciała dwóch osób. Z informacji podanych przez KP PSP w Hajnówce wynika, że ofiary to 42-letnia kobieta i 11-letni chłopiec.

Pasieczniki Duże. Spłonął budynek mieszkalny, nie żyją dwie osoby

W nocy z wtorku na środę spłonął jednokondygnacyjny drewniany budynek mieszkalny w Pasiecznikach Dużych (gm. Hajnówka). Mimo błyskawicznie podjętej akcji gaśniczej, ogień strawił dom w całości.

Na ten moment dokładne okoliczności wybuchu pożaru nie są znane. Przyczynę tragicznego zdarzenia wyjaśniają policjanci.

Z żywiołem przez ponad siedem godzin walczyło 10 zastępów straży pożarnej i łącznie 34 ratowników z Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu.

