Tragiczny pożar na Podlasiu. Zginęły dwie osoby, w tym dziecko

Polska

W miejscowości Pasieczniki Duże (woj. podlaskie) spłonął dom jednorodzinny. W tragicznym pożarze, do którego doszło w nocy z wtorku na środę, zginęły dwie osoby - 42-letnia kobieta i 11-letni chłopiec. W akcji gaśniczej uczestniczyło 10 zastępów straży pożarnej.

Płonący drewniany budynek w nocy, z ogniem i dymem wydobywającym się z dachu.
Facebook/Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce poinformowała, że zgłoszenie o pożarze trafiło do funkcjonariuszy w środę około godz. 4:00 rano. 

W chwili przybycia strażaków na miejsce, pożarem objęty był już cały drewniany budynek. 

 

Podczas akcji gaśniczej, funkcjonariusze odnaleźli w zgliszczach budynku ciała dwóch osób. Z informacji podanych przez KP PSP w Hajnówce wynika, że ofiary to 42-letnia kobieta i 11-letni chłopiec.

 

 

 

W nocy z wtorku na środę spłonął jednokondygnacyjny drewniany budynek mieszkalny w Pasiecznikach Dużych (gm. Hajnówka). Mimo błyskawicznie podjętej akcji gaśniczej, ogień strawił dom w całości.

 

Na ten moment dokładne okoliczności wybuchu pożaru nie są znane. Przyczynę tragicznego zdarzenia wyjaśniają policjanci.

 

Z żywiołem przez ponad siedem godzin walczyło 10 zastępów straży pożarnej i łącznie 34 ratowników z Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu. 

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
HAJNÓWKAPOLSKAPOŻARSTRAŻ POŻARNA

