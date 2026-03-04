Nawrocki nie potwierdził, czy zamierza podpisać zaakceptowaną przez parlament ustawę o unijnym programie SAFE, ale przedstawił szczegóły alternatywnego projektu, który nie wymagałby zaciągania pożyczek z UE.

- Mamy dla SAFE-u konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi, więc jest to "SAFE 0 proc.". W tym pomogły oczywiście inwestycje, ale także zakup i kumulowanie polskiego złota przez Narodowy Bank Polski - mówił.

Jak dodał, ma nadzieję, że rząd Donalda Tuska zechce wspólnie rozpocząć prace nad wewnętrznym programem dotyczącym obronności Polski. - Potrzebujemy z jednej strony zgody prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z drugiej strony inicjatywy i zgody prezesa Narodowego Banku Polskiego (…) ale także zaangażowania polskiego rządu. W tym trójkącie, w tej współpracy, Polskę stać na to, aby wprowadzić polski SAFE 0 proc. - mówił Karol Nawrocki.

Alternatywa dla SAFE. Nawrocki z nowym pomysłem dla sił zbrojnych

Prezydent stwierdził, że "polski SAFE 0 proc. jest lepszy dla Polskich Sił Zbrojnych niż SAFE europejski, o którym dyskutujemy". Poinformował również, że w środę wyśle pismo do premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, zapraszając na spotkanie wokół polskiego "SAFE-u 0 proc.".

Obecny na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zawtórował prezydentowi i ocenił, że do unowocześnienia polskiej armii poprzez alternatywę dla unijnego SAFE konieczna jest współpraca kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

- Warunkiem tego jest dobra współpraca z rządem, w szczególności z Ministerstwem Finansów oczywiście, który posiada bardzo dużo dobrych ekspertów. Myślę, że wspólnie utworzymy takie zespoły, które te prace szybko zaczną i szybko zakończą pozytywnym efektem - mówił Glapiński.

Prezes NBP podkreślił, że współpraca ta powinna zadziać się "ponad podziałami politycznymi". - Jesteśmy potężni wtedy jako naród i jako państwo. I Narodowy Bank Polski wstaje w gotowości do takiej pracy na rzecz ojczyzny i rozpoczniemy takie prace niezwłocznie razem z ministerstwem i z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, który jest odpowiedzialny za ten dział gospodarki - dodał.

Decyzja Nawrockiego ws. SAFE. Nadal bez deklaracji

Zapytany o to, czy propozycja alternatywy dla unijnego programu SAFE jest równoznaczna z odrzuceniem ustawy zaakceptowanej przez polski parlament, Nawrocki stwierdził, że ma jeszcze czas na zastanowienie się nad tą sprawą.

- Ja mam jeszcze niespełna trzy tygodnie na podjęcie decyzji i z całą pewnością, zgodnie z moimi obowiązkami, w tym czasie się zmieszczę - mówił prezydent.

Nawrocki podkreślił, że napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie udowadnia "efektywność sprzętu amerykańskiego", a sprzęt, jakim dysponują Polskie Siły Zbrojne sprowadzany jest nie tylko z krajów Unii Europejskiej. Powtórzył również swoje dotychczasowe wątpliwości dotyczące unijnego programu SAFE.

Zdaniem prezydenta będzie on spłacany do roku 2070, jest także "niezgodny z art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej, gdzie bezpieczeństwo należy oczywiście do państw członkowskich Unii Europejskiej, a nie do samej Unii Europejskiej".

