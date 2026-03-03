Irańskie piłkarki milczały podczas hymnu. Niemy protest na turnieju

Hymn narodowy Iranu nie został odśpiewany zarówno przez zawodniczki, jak i sztab szkoleniowy, co widać na ujęciach telewizyjnych z meczu. Do ich protestu przyłączyli się również niektórzy kibice na trybunach.

Niemy protest Iranek. Piłkarki nie odśpiewały hymnu

Na fotografiach widać wielu kibiców trzymających flagi z czasów sprzed rewolucji islamskiej w 1979 roku. W porównaniu z obecną flagą, na środku - zamiast czerwonego emblematu Allaha - znajduje się złoty lew z mieczem i słońce.

Według lokalnych mediów irańskie piłkarki i trener Marziyeh Jafari odmówili komentarza w sprawie protestu i aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Słowa wsparcia przekazały im rywalki, w tym reprezentantka Australii Amy Sayer.

- Nasze myśli są z nimi i ich rodzinami. To trudna bez wątpienia sytuacja i naprawdę odważna decyzja, że są tutaj i grają. Nie możemy zrobić dla nich nic więcej niż okazać szacunek na boisku i stworzyć najlepsze sportowe widowisko - tłumaczyła australijska piłkarka, cytowana przez Australian Associated Press.

"Patrzcie i uczcie się". Protest Iranek odbił się szerokim echem

"Żeńska reprezentacja piłkarska Iranu odmówiła odśpiewania hymnu islamskiego reżimu. Dziś wieczorem (w poniedziałek - red.), podczas meczu otwarcia Pucharu Azji. Na oczach całego świata. Więc do wszystkich liberalnych kobiet Zachodu: patrzcie i uczcie się. Tak wygląda prawdziwy feminizm" - napisała w mediach społecznościowych dziennikarka Samantha Smith.

Mecz zakończył się wygraną Koreanek 3:0.

Na podobny protest, jak teraz piłkarki, zdecydowali się zawodnicy reprezentacji Iranu przed meczem z Anglią (2:6) w mistrzostwach świata 2022 w Katarze. Wtedy przed drugim spotkaniem z Walią (2:0) już hymn odśpiewali.

Od soboty trwają naloty USA i Izraela na Iran. W odpowiedzi irańska armia ostrzelała m.in. amerykańskie bazy w pobliskich krajach, np. Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Katarze. Władze Iranu w weekend potwierdziły śmierć m.in. najwyższego przywódcy kraju, ajatollaha Alego Chameneiego. Prezydent USA Donald Trump ocenił w niedzielę, że operacja może potrwać cztery tygodnie.

