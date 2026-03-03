Polacy przylecieli do Warszawy samolotem linii lotniczej FlyDubai - poinformował Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina. Wyjaśnił jednocześnie, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wydała zalecenie, aby europejskie linie lotnicze wstrzymały operacje z i do Bliskiego Wschodu do 6 marca.

"Emirates do nas nie przyleci". Polacy wracają z Bliskiego Wschodu

Przewoźnicy z Bliskiego Wschodu - w tym m.in. FlyDubai - nie podlegają jednak wytycznym tej agencji. Oznacza to, że samolot, który we wtorek wylądował w Warszawie, mógł wykonać ten rejs. - Natomiast to nie jest tak, że te linie (z Bliskiego Wschodu - red.) masowo uruchamiają teraz rejsy, bo na przykład linia Emirates do nas nie przyleci. To jest decyzja przewoźnika - dodał.

WIDEO: Pierwsi Polacy wrócili z Dubaju. "Do końca nie wierzyłem, że to się uda"

W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi przez USA i Izrael na Iran, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. EASA poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA. Agencja zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów.

ZOBACZ: Lotniska w Dubaju częściowo wznowią loty. Podano komunikat

Na pierwszą grupę Polaków czekali na lotnisku m.in. reporterzy Polsat News. Jeden z pasażerów lotu, Paweł Piskorski, opowiedział jak wyglądała jego podróż.

"Ludzie nie wierzyli, że samolot wystartuje"

Pan Paweł otrzymał informację o locie na godzinę przed planowanym wylotem. - Było szybkie pakowanie i bieg na samolot. Do końca nie wierzyłem, że to się uda - przyznał polski turysta. - Ta godzina, można powiedzieć, była moją walką o życie - dodał.

Na lotnisku w Dubaju jedyną inną grupą czekającą na wylot byli pasażerowie podróżujący do Bukaresztu. Obecni byli również funkcjonariusze policji i wojsko. - Już przy starcie ludzie nie wierzyli, że samolot w ogóle wystartuje. Po przylocie rozległy się oklaski, tak że widziałem, że ludzie byli zadowoleni, że są w Polsce - powiedział.

