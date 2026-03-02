"Władze portów lotniczych w ZEA ogłaszają ograniczone wznowienie lotów z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju (DXB) i Międzynarodowego Portu Lotniczego Dubai World Central - Al Maktoum (DWC) od dzisiejszego wieczoru" - poinformowały w poniedziałek władze lotniska w oświadczeniu, cytowane przez agencję AFP.

Podobne stanowisko przedstawiły linie lotnicze Emirates i Flydubai, które poinformowały o wznowieniu niektórych lotów 2 marca wieczorem lokalnego czasu. Linia Etihad Airways, obsługująca loty z Abu Zabi, przekazała natomiast, że część obsługiwanych przez nią połączeń lotniczych zostanie wznowiona we wtorek.

Lotnisko w Dubaju zamknięte. Zagrożenie irańskimi atakami w tle

Bezprecedensowe bombardowania Iranu w państwach Zatoki Perskiej dotknęły nie tylko bazy wojskowe, ale także infrastrukturę cywilną, taką jak budynki mieszkalne, hotele, lotniska i porty morskie, wstrząsając regionem od dawna postrzeganym jako schronienie przed konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Od czasu rozpoczęcia przez Iran swojej kampanii bombardowań w sobotę, celem ataków stały się m.in. lotniska w Dubaju, Abu Zabi, Kuwejcie. Władze poinformowały o jednym zgonie w stolicy Emiratów, Abu Zabi, w wyniku bliżej nieokreślonego "incydentu" w obiekcie.

W sobotę Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły "tymczasowe i częściowe" zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej w ramach nadzwyczajnego środka ostrożności.

Zamknięcie lotniska było bolesnym ciosem w gospodarkę ZEA

Główne lotnisko w Dubaju zajmuje drugie miejsce pod względem ruchu lotniczego na świecie, po Atlancie w Stanach Zjednoczonych, według Airports Council International.

Zamknięcie przestrzeni powietrznej uderzyło w kluczowy sektor dla miasta, ponieważ dubajski przemysł lotniczy odpowiada za około jedną trzecią gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przewija się przez nie średnio ćwierć miliona turystów dziennie.

