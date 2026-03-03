Czerwona wysypka na szyi Donalda Trumpa została dostrzeżona podczas ceremonii wręczenia Medalu Honoru, która odbyła się 2 marca w Białym Domu. Zaczerwienienie było widoczne tuż nad kołnierzykiem koszuli prezydenta i sięgało prawie do ucha.

Wysypka na szyi Donalda Trumpa. Lekarz prezydenta zabrał głos

Pytania dotyczące wysypki skomentował osobisty lekarz Trumpa, Sean Barbabella. Jak przekazał, zaczerwienienie ma wynikać ze stosowania kremu ze względów profilaktycznych.

- Prezydent Trump stosuje na prawej stronie szyi bardzo popularny krem, który jest profilaktycznym środkiem do pielęgnacji skóry przepisanym przez lekarza Białego Domu - powiedział Barbabella. - Prezydent stosuje tę kurację przez tydzień, a zaczerwienienie ma się utrzymywać przez kilka tygodni - dodał.

Lekarz nie powiedział, dlaczego prezydent musiał stosować krem. Nie podał także jego nazwy.

Zdrowie Donalda Trumpa. Siniaki na dłoniach prezydenta USA

Wątpliwości dotyczące zdrowia Donalda Trumpa nie pojawiają się po raz pierwszy. Wcześniej lekarz prezydenta USA tłumaczył, dlaczego na dłoniach polityka pojawiły się siniaki. W tym przypadku przyczyną miało być częste podawanie rąk i zażywanie większych niż zalecane dawek aspiryny.

Jak stwierdził w grudniu Barbabella, Trump "ogólnie rzecz biorąc, cieszy się doskonałym zdrowiem". Sam prezydent zapewniał w styczniu, w wywiadzie udzielonym "New York Magazine", że czuje się "tak samo, jak 40 lat temu".

