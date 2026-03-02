Nie żyje żona zmarłego przywódcy Iranu. Mansure Chożaste miała 79 lat

Jak podaje Reuters, powołując się na irańskie media, w wyniku doznanych obrażeń zmarła w poniedziałek Mansure Chożaste - żona Chameneiego, z którą miał sześcioro dzieci. Związek małżeński zawarli w 1964 roku. Dokładne okoliczności śmierci, jak i skala odniesionych przez żonę ajatollaha obrażeń nie zostały podane.

Atak na Iran. Nie żyje żona Chameneiego

28 lutego siły Stanów Zjednoczonych i Izraela rozpoczęły operację militarną przeciwko Iranowi. Wśród zaatakowanych obiektów znalazła się między innymi siedziba najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego w Teheranie, a także irańskie cele wojskowe, w tym obiekty zbrojeniowe.

Wkrótce po rozpoczęciu działań zbrojnych poinformowano, że wskutek jednego z nalotów najwyższy przywódca Iranu został zabity. Amerykańsko-izraelskie ataki doprowadziły do odwetu Iranu, który uderzył w amerykańskie bazy w regionie oraz cele w Izraelu.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Reakcje po śmierci ajatollaha Chameneiego

Informację o śmierci najwyższego przywódcy Iranu potwierdziły 1 marca irańskie media państwowe. Władze kraju ogłosiły 40-dniową żałobę. W telewizji państwowej odczytano oświadczenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym napisano, że "męczeństwo" Chameneiego stanie się początkiem "powstania w walce przeciwko prześladowcom".

Jak podała agencja informacyjna Fars, ​​w atakach zginęli również córka, zięć, wnuk i synowa ajatollaha. Stacja Iran International informowała, że po sobotnich doniesieniach o śmierci Chameneiego, które napłynęły ze strony USA i Izraela, w niektórych częściach Iranu wybuchła radość połączona z niedowierzaniem.

W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające ludzi tańczących i świętujących w miastach takich jak: Karadż, Kazwin, Sziraz, Kermanszah, Isfahan i Sanandadż. Z kolei agencja AFP przekazała, że tysiące osób zebrały się w centrum Teheranu, aby oddać hołd Chameneiemu. Manifestanci, pośród których wielu niosło ze sobą flagi i portrety najwyższego przywódcy, skandowali "śmierć Ameryce!".

Wkrótce więcej informacji.

wka / polsatnews.pl