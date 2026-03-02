Zapowiedź zemsty miała paść podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej Abbasa Aragcziego z jego armeńskim odpowiednikiem, Araratem Mirzojanem. Atak USA i Izraela szef MSZ Iranu określił mianem nielegalnej i nieuzasadnionej agresji dokonanej przez "amerykański i izraelski reżim".

W czasie dyskusji Aragczi zaznaczył, że do działań zbrojnych doszło w trakcie negocjacji między Teheranem a Waszyngtonem. Jego rozmówca z Armenii złożył kondolencje z powodu śmierci przywódcy oraz obywateli Iranu, którzy zginęli w ataku. Zapewnił też, że Erywań jest gotów udzielić Teheranowi pomocy humanitarnej.

Ajatollah Ali Chamenei zginął w sobotę w wyniku ataku na jego rezydencję w Teheranie. Śmierć przywódcy potwierdził osobiście we wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump. Irański rząd początkowo zaprzeczał doniesieniom. Pytany o los lidera przez NBC Abbas Aragczi twierdził, że wedle jego wiedzy, wciąż żyje.

Następnego dnia irańskie media państwowe potwierdziły jednak, że informacje przekazane przez prezydenta USA są prawdziwe.

"Straciliśmy wielkiego przywódcę i opłakujemy go. Przywódcę, który był niezwykły pod względem czystości ducha, siły wiary, zaradności (...), odwagi w obliczu arogancji oraz dżihadu na ścieżce Boga" – oświadczył z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Najwyższy Przywódca Iranu nie żyje. Putin mówi o "cynicznym naruszeniu norm"

Dziennik "New York Times" opublikował wcześniej w sobotę zdjęcie satelitarne, na którym widać duże zniszczenia i zawalone budynki w kompleksie, używanym zwykle jako rezydencja Chameneiego i miejsce, gdzie przyjmowani byli wysokiej rangi urzędnicy. Izraelska telewizja Kanał 12 podała, że rezydencja ajatollaha została "całkowicie zniszczona". Według źródeł agencji Reutera Izrael i USA przeprowadziły atak w chwili, gdy trwało spotkanie Chameneiego z głównymi doradcami.

Śmierć Chameneiego skomentował m.in. Władimir Putin, nazywając działania Izraela i USA "cynicznym naruszeniem wszelkich norm moralności i prawa międzynarodowego".

"W naszym kraju ajatollah Chamenei zostanie zapamiętany jako wybitny mąż stanu, który wniósł ogromny wkład w rozwój przyjaznych stosunków rosyjsko-irańskich i doprowadzenie ich do poziomu kompleksowego partnerstwa strategicznego. Proszę o przekazanie moich najszczerszych kondolencji i wsparcia rodzinie i przyjaciołom Najwyższego Przywódcy, rządowi i całemu narodowi Iranu" - przekazał rosyjski przywódca.

