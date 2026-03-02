Powiadomienie o planowanym połączeniu złożone zostało przez Koleje Mazowieckie w Urzędzie Transportu Kolejowego. Chodzi o pasażerskie połączenie komercyjne na trasie Warszawa Wschodnia - Zakopane oraz trasie powrotnej. Zgodnie z założeniem pierwszy skład relacji wyruszyłby w drogę 13 grudnia, gdy w życie wejdzie kolejowy rozkład jazdy na lata 2026/2027.

Połączenie funkcjonowałoby przynajmniej do 13 grudnia 2031 roku. Jak podaje Portal Kolejowy, składy kursowałyby codziennie w okresach ferii zimowych w województwie mazowieckim, a ponadto w wybranych miesiącach poza okresem wakacji szkolnych, a także wskazanych dniach okresów świątecznych i okołoświątecznych.

Konkurencja dla PKP rośnie. Koleje Mazowieckie ruszają na Kraków i Zakopane

Gdy nowe połączenie Kolei Mazowieckich dojdzie do skutku, pociąg kursować będzie na trasie: Warszawa - Opoczno Południe - Włoszczowa Północ - Miechów - Kraków Główny - Skawina - Kalwaria Zebrzydowska - Lanckorona - Sucha Beskidzka Zamek - Maków Podhalański - Chabówka Stadion - Nowy Targ - Poronin - Zakopane.

Skład odjeżdżałby o 6:02 z Warszawy Wschodniej, 6:11 z Warszawy Centralnej, a o 6:15 z Warszawy Zachodniej. Do Krakowa Głównego planowo dojeżdżałby o 8:38, a wyjeżdżał w stronę Zakopanego o 8:41. Do celu docierałby o 10:51. Oznacza to, że kurs trwałby 299 minut, czyli niemal pięć godzin.

ZOBACZ: "Zagrożenie bezpieczeństwa" na kolei. Zwołano specjalne posiedzenie

Powrotny przejazd z Zakopanego planowany jest na 15:16. Do Warszawy Wschodniej pociąg miałby wjeżdżać wówczas o 20:02. Podróż miałaby trwać 295 minut. Pociąg ciągnęłaby lokomotywa EU47 z piętrowymi wagonami Bombardier, co umożliwiłoby podróż nawet 750 osobom.

Konkurencja na trasie Warszawa - Kraków. Dochodzi kolejny gracz

Na trasie Warszawa - Kraków kursują pociągi PKP Intercity, których jest najwięcej, ale też składy czeskiej spółki RegioJet i czesko-hiszpańskiego Leo Express. Druga z firm zainaugurowała kursy ze stolicy przez Małopolskę do Pragi w niedzielę.

Wolny rynek! Dwaj konkurenci @PKPIntercityPDP naraz na Warszawie Wschodniej. Kolej mocno się zmienia, ciekawe, czy wszyscy to wytrzymają 😉 pic.twitter.com/MBBClBQ8bu — Wiktor Kazanecki (@WiktorKazanecki) March 1, 2026

Niegdyś istniało połączenie Kolei Mazowieckich z Warszawy do Krakowa - pociąg nazywał się "Dragon", jeździł w weekendy i samorządowa spółka także delegowała do jego obsługi "piętrusy". Zostało zlikwidowane niemal 10 lat temu - jak tłumaczył przewoźnik, stało się to z powodów finansowych.

Obecnie KM - poza trasami na Mazowszu i w sąsiednich województwach - uruchamiają na wakacjach składy "Słoneczny" i "Słoneczny - BIS" jeżdżące z Warszawy nad Bałtyk. One również obsługiwane są wagonami piętrowymi. Podobnych inicjatyw podejmują się też inni regionalni przewoźnicy, jak Koleje Śląskie również jeżdżące do Zakopanego czy Koleje Dolnośląskie mające letnie kursy do Świnoujścia.

