"Zagrożenie bezpieczeństwa" na kolei. Zwołano specjalne posiedzenie

W komunikacie wydanym przez UTK odniesiono się do czterech incydentów, które miały miejsce "w krótkim odstępie czasu". Jedno z nich zakończyło się tragicznie - na stacji Pabianice odnaleziono ciało 69-letniej kobiety, która najprawdopodobniej wpadła w szczelinę między peronem a pociągiem. Jej zwłoki zostały ujawnione dopiero po kilku godzinach.

Pozostałe trzy incydenty dotyczą procesu wymiany podróżnych. Pasażerowie nie zdążali wyjść lub wejść do pociągu przed odjazdem lub pozostawiali w wagonie swoje dzieci z powodu zbyt szybkiego zamknięcia drzwi.

Zagrożenia na kolei. Po serii incydentów zwołano specjalne posiedzenie

UTK wskazał w oświadczeniu, że powyższe incydenty stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa i naruszenie praw pasażera. Prezes instytucji wezwał do przeprowadzenia "pilnych, nadzwyczajnych działań o charakterze instruktażowym i szkoleniowym". Objęty ma nimi zostać personel odpowiedzialny za obsługę pociągów. Prezes UTK podkreśla, że będą miały charakter "rzeczywisty, a nie wyłącznie formalny".

"W trybie pilnym został również wołany Zespół zadaniowy ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce" - napisano, dodając, że posiedzenie odbędzie się we wtorek i poświęcone będzie kwestii bezpieczeństwa pasażerów.

ZOBACZ: Drzwi pociągu przytrzasnęły nastolatkowi rękę. Jest w ciężkim stanie

Do rozmów zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, zarządca infrastruktury PKP PLK, a także 12 największych przewoźników pasażerskich.

Zagrożenia podczas wysiadania i wsiadania do pociągu. UTK zapowiada działania

W komunikacie UTK pojawiła się także lista działań, które mają być "reakcją całego sektora przewozów pasażerskich" na odnotowane w ostatnim czasie zagrożenia dla podróżnych. Mowa m.in. o bezwzględnym obowiązku nadzoru podczas wsiadania i wysiadania pasażerów - zwłaszcza wobec osób z dziećmi, z wózkami i o ograniczonej mobilności.

"Realizacja rozkładu jazdy nie może mieć pierwszeństwa nad bezpieczeństwem pasażerów" - czytamy w jednym z punktów opracowanego planu. Zwrócono także uwagę na konieczność przestrzegania procedur w momencie, gdy proces wysiadania jest utrudniony lub przedłużony oraz reagowania na sygnały od podróżujących dotyczące problemów z opuszczeniem pociągu.

ZOBACZ: Tragedia na przejeździe kolejowym. Zginęły dwie osoby

UTK zapowiedziało też identyfikację i omówienie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych na peronie oraz w strefie drzwi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni