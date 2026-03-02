Kłęby dymu nad ambasadą USA w Kuwejcie. Iran przeprowadził atak, są alerty

Kłęby dymu i ogień widoczne są wewnątrz kompleksu ambasady USA w Kuwejcie po ataku przeprowadzonym przez Iran. W okolicy zauważono karetki i wozy strażackie - podała agencja Reutera. Ambasada ostrzega przed zagrożeniem atakami rakietowymi i dronowymi, apelując o unikanie kompleksu i szukanie schronienia.

Widok na kompleks ambasady USA w Kuwejcie z unoszącym się czarnym dymem.
Google Maps/iAmjadKhann/X
Ambasada USA w Kuwejcie w ogniu po ataku Iranu

Wewnątrz kompleksu ambasady USA w Kuwejcie widoczne są kłęby dymu i ogień po przeprowadzonym przez Iran ataku - poinformowała agencja AP.

 

 

Świadek, na którego relacje powołuje się agencja Reutera, przekazał, że w okolicy zauważył karetki i wozy strażackie.

 

Wcześniej nad miastem rozbrzmiały syreny po najnowszej serii irańskich ataków, będących odwetem za uderzenia USA i Izraela, w których zginął najwyższy przywódca oraz inni wysocy rangą urzędnicy. Ambasada nie ogłosiła, że została trafiona, ale wydała ostrzeżenie bezpieczeństwa, wzywając ludzi do trzymania się z daleka.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Kłęby dymu nad ambasadą USA w Kuwejcie

Ambasada USA poinformowała, że cały czas istnieje ryzyko zagrożenia atakami rakietowymi i dronowymi nad Kuwejtem. Przekazano, aby ludzie nie przychodzili do kompleksu i szukali schronienia.

 

ZOBACZ: Iran traci systemy obrony i samoloty. Raport ujawnia skalę strat

 

"Ambasada USA w Kuwejcie wzywa obywateli USA przebywających w Kuwejcie do pozostania w bezpiecznym miejscu, przeglądu planów bezpieczeństwa na wypadek ataku oraz zachowania czujności w przypadku kolejnych ataków w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

 

Agencja AFP dodała, że personel ambasady cały czas przebywa w schronieniu.

 

 

Wojna na Bliskim Wschodzie. Eksplozje w Kuwejcie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kuwejtu poinformowało, że o świcie przechwycono nieokreśloną liczbę dronów. Według władz, irańskie ataki zabiły do tej pory w regionie zatoki pięć osób, w tym jedną osobę w Kuwejcie.

 

ZOBACZ: Amerykańskie samoloty bojowe rozbiły się w Kuwejcie. Ewakuowano załogi

 

Wcześniej w poniedziałek korespondenci AFP i mieszkańcy słyszeli głośne eksplozje w Abu Zabi, Dubaju, Dosze, Manamie i Kuwejcie. Trwające bombardowania zatoki przez Iran uderzyły w bazy wojskowe, ale także w infrastrukturę cywilną, w tym budynki mieszkalne, hotele, lotniska i porty morskie.

 

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie w rozlokowane tam amerykańskie bazy.

 

Marcin Boniecki / wka / polsatnews.pl / AFP / Reuters / AP
