Wewnątrz kompleksu ambasady USA w Kuwejcie widoczne są kłęby dymu i ogień po przeprowadzonym przez Iran ataku - poinformowała agencja AP.

US Embassy Kuwait 🇰🇼 pic.twitter.com/1ryuXU1LbN — AMJAD KHAN (@iAmjadKhann) March 2, 2026

Świadek, na którego relacje powołuje się agencja Reutera, przekazał, że w okolicy zauważył karetki i wozy strażackie.

Wcześniej nad miastem rozbrzmiały syreny po najnowszej serii irańskich ataków, będących odwetem za uderzenia USA i Izraela, w których zginął najwyższy przywódca oraz inni wysocy rangą urzędnicy. Ambasada nie ogłosiła, że została trafiona, ale wydała ostrzeżenie bezpieczeństwa, wzywając ludzi do trzymania się z daleka.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Kłęby dymu nad ambasadą USA w Kuwejcie

Ambasada USA poinformowała, że cały czas istnieje ryzyko zagrożenia atakami rakietowymi i dronowymi nad Kuwejtem. Przekazano, aby ludzie nie przychodzili do kompleksu i szukali schronienia.

"Ambasada USA w Kuwejcie wzywa obywateli USA przebywających w Kuwejcie do pozostania w bezpiecznym miejscu, przeglądu planów bezpieczeństwa na wypadek ataku oraz zachowania czujności w przypadku kolejnych ataków w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

Agencja AFP dodała, że personel ambasady cały czas przebywa w schronieniu.

An AFP correspondent saw black smoke rising from the US embassy in Kuwait on Monday, with the diplomatic mission telling people not to come to the premises as Iran pressed on with a third day of Gulf attacks.



Sirens earlier sounded over the city following the latest volley of… pic.twitter.com/VmPWjrYQFz — AFP News Agency (@AFP) March 2, 2026

Wojna na Bliskim Wschodzie. Eksplozje w Kuwejcie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kuwejtu poinformowało, że o świcie przechwycono nieokreśloną liczbę dronów. Według władz, irańskie ataki zabiły do tej pory w regionie zatoki pięć osób, w tym jedną osobę w Kuwejcie.

Wcześniej w poniedziałek korespondenci AFP i mieszkańcy słyszeli głośne eksplozje w Abu Zabi, Dubaju, Dosze, Manamie i Kuwejcie. Trwające bombardowania zatoki przez Iran uderzyły w bazy wojskowe, ale także w infrastrukturę cywilną, w tym budynki mieszkalne, hotele, lotniska i porty morskie.

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie w rozlokowane tam amerykańskie bazy.

