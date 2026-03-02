Izrael odpowiada na ostrzał z Libanu. Uderzenia na cele Hezbollahu

Świat

Siły zbrojne Izraela rozpoczęły w nocy z niedzieli na poniedziałek uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie. Odpowiedź nastąpiła po ostrzale rakietowym ze strony wspieranej przez Iran organizacji. W Bejrucie słyszano eksplozje. Izraelska armia przechwyciła jedną rakietę nadlatującą z Libanu, a kilka innych spadło na niezamieszkanym terenie.

Chmura dymu unosząca się nad nocnym miastem, widoczne światła budynków i fragment przewodu elektrycznego na pierwszym planie.
AP Photo/Hussein Malla
Izrael rozpoczął uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie

Siły zbrojne Izraela ogłosiły w nocy z niedzieli na poniedziałek, że rozpoczęły uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy tej wspieranej przez Iran organizacji. Na przedmieściach libańskiej stolicy, Bejrutu, słyszano eksplozje.

 

Izraelska armia "zaczęła uderzenia na cele organizacji terrorystycznej Hezbollah w Libanie w odpowiedzi na wystrzelenie przez Hezbollah pocisków w stronę Państwa Izrael" - napisano w komunikacie, cytowanym przez agencję AFP.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Izrael rozpoczął uderzenia odwetowe na Liban

Izraelskie wojsko ogłosiło wcześniej, że przechwyciło jedną rakietę nadlatującą z Libanu, a kilku innym pozwoliło spaść na niezamieszkanym terenie. Nie pojawiły się doniesienia o ofiarach ani zniszczeniach w wyniku tego ostrzału.

 

Armia Izraela potwierdziła, że za ostrzałem stał wspierany przez Iran Hezbollah. Organizacja ta ogłosiła, że zaatakowała Izrael w odwecie za śmierć najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia, który zginął w sobotę w amerykańsko-izraelskich bombardowaniach w Teheranie.

 

Media podkreślają, że był to pierwszy ostrzał rakietowy Izraela przeprowadzony przez Hezbollah od listopada 2024 roku, gdy obie strony zawarły rozejm wynegocjowany przy mediacji m.in. Stanów Zjednoczonych.

 

Marcin Boniecki / polsatnews.pl / PAP
ATAK RAKIETOWYBLISKI WSCHÓDHEZBOLLAHIRANIZRAELLIBANŚWIATWOJNA NA BLISKIM WSCHODZIE

