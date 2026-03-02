"Należy zapobiegać rozszerzaniu się walk" - tak chińskie MSZ odniosło się do rozpoczętych w sobotę uderzeń na Iran, wyrażając obawy, że konflikt może rozszerzyć się na inne regiony Bliskiego Wschodu. Odnosząc się do zabicia najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego resort wyraźnie podkreślił, że Pekin "sprzeciwia się używaniu siły w stosunkach międzynarodowych".

Chiny o śmierci Chameneiego. "Bezczelne zabójstwo"

Wcześniej stanowisko Chin w tej sprawie przedstawił w niedzielę szef chińskiej dyplomacji Wang Yi. Podczas rozmowy telefonicznej ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem stwierdził, że "ataki na Iran są niedopuszczalne", podobnie jak "podżeganie do zmiany władzy" w tym kraju.

Wang Yi wspomniał także o "bezczelnym zabójstwie suwerennego przywódcy", komentując w ten sposób śmierć Chameneiego, który zginął w sobotę rano w wyniku amerykańskich i izraelskich nalotów.

ZOBACZ: Amerykańskie samoloty bojowe rozbiły się w Kuwejcie. Ewakuowano załogi

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych informowało po rozmowie obu ministrów, że Wang i Ławrow potępili ataki "przeprowadzone pomimo otwartości Teheranu na dialog".

Chiny z apelem do obywateli w Iranie i Izraelu

Ministrowie Rosji i Chin zaapelowali także o natychmiastowe zakończenie działań zbrojnych i podkreślili "potrzebę politycznego i dyplomatycznego rozwiązania wszystkich kwestii związanych z Iranem, w tym zapewnienia uzasadnionych interesów bezpieczeństwa wszystkich państw Zatoki Perskiej".

ZOBACZ: Iran traci systemy obrony i samoloty. Raport ujawnia skalę strat

Pekin i Moskwa wezwały ponadto wszystkie strony konflikty do wznowienia dialogu. W niedzielę ambasada Chin w Izraelu zaleciła swoim obywatelom ewakuację do bezpieczniejszych rejonów kraju lub udanie się do Egiptu przez przejście graniczne w Tabie.

Chiński resort spraw zagranicznych zaapelował również w niedzielę do swoich obywateli przebywających w Iranie o opuszczenie kraju "tak szybko, jak to możliwe", wymieniając cztery trasy lądowe prowadzące do Azerbejdżanu, Armenii, Turcji i Iraku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni