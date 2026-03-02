40 lat ratował ludzi w górach. Zmarł Andrzej Gąsienica-Józkowy

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 80 lat, zmarł Andrzej Gąsienica-Józkowy. Instruktor Ratownictwa Górskiego TOPR" - poinformowało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jak dodano, jako członek TOPR przez 40 lat ratował ludzi w górach.

Zmarł Andrzej Gąsienica-Józkowy, zasłużony ratownik TOPR

W komunikacie TOPR-u czytamy, że Andrzej Gąsienica-Józkowy był związany z ratownictwem przez większość dorosłego życia - jako zawodowy ratownik pracował przez 40 lat. W 1969 r. został kandydatem, a przysięgę ratowniczą złożył rok później.

TOPR w żałobie. Zmarł Andrzej Gąsienica-Józkowy 

Andrzej Gąsienica-Józkowy uczestniczył w 463 wyprawach ratunkowych i ponad 440 interwencjach w wypadkach narciarskich. Za zasługi dla ratownictwa górskiego został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

TOPR co roku udostępnia statystyki dotyczące wypadków, do których dochodzi w górach. W 2025 roku wśród najczęstszych przyczyn pojawił się upadek, zachorowanie oraz brak umiejętności.

 

Ratownicy pomogli w minionym roku 1200 osobom, a 16 wypadków, do których doszło w Tatrach, zakończyło się śmiertelnie. Łącznie w 2025 r. ratownicy podjęli 1047 działań ratowniczych, a udzielenie pomocy 316 osobom wymagało użycia śmigłowca.

 

