Ratownicy z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformowali w komunikacie, że w przypadku tych turystów można mówić o "ogromnym szczęściu". W niedzielę po godz. 18 zadzwonił do nich mężczyzna, informując, że podczas zejścia szlakiem z Chudej Przełączki do Doliny Tomanowej spadł wraz z kolegą Lodowym Żlebem w kierunku Zadniego Kamiennego.

On sam zatrzymał się po około 100 metrach. Drugi z mężczyzn nie miał takiego szczęścia, a kontakt z nim został utracony.

Po przybyciu na miejsce ratowników TOPR okazało się, że turysta znajdował się na stromym terenie, około 400 metrów poniżej szlaku. Odnaleziono go dzięki dronowi termowizyjnemu. W akcję zaangażowało się łącznie 20 ratowników.

Wyruszyli w góry bez niezbędnego sprzętu. Nawigowali się aplikacją na telefon

Mężczyzna odnaleziony przez ratowników potrzebował pomocy medycznej. Okazało się, że doszło u niego do urazu głowy oraz ręki. W noszach typu SKED przy pomocy technik linowych ewakuowano go do Doliny Kościeliskiej.

Akcja ratowników TOPR ostatecznie zakończyła się przed godz. trzecią nad ranem. W udostępnionym komunikacie przekazali, że "turyści nie byli przygotowani do wyprawy" ze względu na to, że nie posiadali zimowego ekwipunku. Nie byli także doświadczeni ani nie zaplanowali trasy przed wyruszeniem w góry.

Ratownicy zaapelowali do turystów o zachowanie ostrożności szczególnie w obliczu trudnych, zimowych warunków w Tatrach. "Śniegi w Tatrach po ostatnich odwilżach oraz przymrozkach stały się bardzo twarde. Do bezpiecznego poruszania się w terenie wysokogórskim obowiązkowo trzeba używać w pełni zimowego ekwipunku w postaci raków, czekana oraz kasku" - wskazali.

