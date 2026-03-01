Były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohsen Rezaei powiedział dziennikowi "Finnancial Times" że Iran zezwoli statkom na przepływanie przez cieśninę Ormuz "aż do odwołania". Ten strategiczny szlak wodny łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską i dalej z Oceanem Indyjskim.

Cieśnina Ormuz jednak otwarta? Irański generał przestrzega Amerykanów

W rozmowie z "FT" Rezaei stwierdził jednocześnie, że amerykańskie siły zbrojne, przepływające przez cieśninę, są "uzasadnionymi celami" irańskich ataków.

Mimo deklaracji ze strony Teheranu firmy żeglugowe zawieszają tranzyt przez cieśninę Ormuz, a statki omijają ten szlak - podają media. Liczne tankowce gromadzą się zarówno u wejścia do cieśniny Ormuz, jak i u wyjścia z niej - pisze agencja Bloomberg.

W sobotę generał Ebrahim Dżabari z Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegał, że cieśnina Ormuz zostaje zamknięta dla żeglugi po ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Statki, znajdujące się w Zatoce Perskiej, odbierały w tym dniu komunikaty radiowe, nadawane przez IRGC, w których ostrzegano, że nie mogą przepływać przez cieśninę - informowała agencja Reutera.

Tymczasem Omańska Agencja Państwowa podała, że w niedzielę port Dugm w Omanie został zaatakowany przez dwa drony, zaatakowano również tankowiec w cieśninie Ormuz kilka kilometrów od omańskiej półeksklawy Musandam.

Wymiana ognia między USA i Izraelem a Iranem. Pierwszy atak na Oman

Ministerstwo spraw wewnętrznych Omanu podało, że podjęto działania w związku z niewielkim pożarem, do którego doszło w strefie przemysłowej po upadku fragmentów strąconej rakiety.

W ataku na tankowiec Skylight płynący pod banderą Palau rannych zostało czterech marynarzy. Całą 20-osobową załogę składającą się z 15 obywateli Indii i pięciu obywateli Iranu ewakuowano. Nie jest na razie jasne, kto zaatakował tankowiec, ale - jak przypomniała agencja Associated Press - Iran zagroził wcześniej, że uderzy w statki płynące przez cieśninę Ormuz po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran.

To pierwsze uderzenie na Oman od rozpoczętych w sobotę ataków USA i Izraela na Iran i irańskich ataków odwetowych na bazy amerykańskie w regionie - podkreśliła agencja Reutera.

Oman dzieli z Iranem kontrolę nad cieśniną Ormuz, strategicznie ważnym szlakiem, przez który przepływa od jednej piątej do jednej trzeciej światowego transportu morskiego ropy naftowej i spora część transportu gazu ziemnego. To jedyna morska trasa dla ropy z Iranu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu i Iraku.

