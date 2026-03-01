Putin reaguje na śmierć przywódcy Iranu. Pisze o "cynicznym mordzie"

Świat Michał Lao / polsatnews.pl

Prezydent Rosji Władimir Putin potępił zabójstwo najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego oraz członków jego rodziny. Napisał o "cynicznym mordzie", który narusza wszelkie normy moralności i prawa międzynarodowego.

Prezydent Rosji Władimir Putin w czarnym płaszczu i krawacie, patrzący przed siebie na tle grupy mężczyzn w mundurach i czapkach z elementami ozdobnymi, grających na instrumentach dętych.
PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Władimir Putin złożył kondolencje po śmierci przywódcy Iranu

W niedzielę prezydent Rosji Władimir Putin przekazał swoje "głębokie kondolencje" irańskiemu odpowiednikowi, Masoudowi Pezeszkianowi.

 

W nocie kondolencyjnej, upublicznionej przez Kreml, Putin stwierdził, że śmierć Chameneiego to akt "cynicznego naruszenia wszelkich norm moralności i prawa międzynarodowego".

Śmierć Alego Chameneiego. Władimir Putin reaguje

"Proszę przyjąć moje głębokie kondolencje w związku z zabójstwem Najwyższego Przywódcy Islamskiej Republiki Iranu, Seyeda Alego Chameneiego, i członków jego rodziny - napisał Putin.

 

ZOBACZ: Szturmują amerykańskie placówki. Wściekłość po śmierci ajatollaha

 

Chamenei zginął w sobotę w wieku 86 lat w nalotach Izraela i Stanów Zjednoczonych.

 

"W naszym kraju ajatollah Chamenei zostanie zapamiętany jako wybitny mąż stanu, który wniósł ogromny wkład w rozwój przyjaznych stosunków rosyjsko-irańskich i doprowadzenie ich do poziomu kompleksowego partnerstwa strategicznego. Proszę o przekazanie moich najszczerszych kondolencji i wsparcia rodzinie i przyjaciołom Najwyższego Przywódcy, rządowi i całemu narodowi Iranu" - przekazał Putin.

 

