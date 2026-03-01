W niedzielę prezydent Rosji Władimir Putin przekazał swoje "głębokie kondolencje" irańskiemu odpowiednikowi, Masoudowi Pezeszkianowi.

W nocie kondolencyjnej, upublicznionej przez Kreml, Putin stwierdził, że śmierć Chameneiego to akt "cynicznego naruszenia wszelkich norm moralności i prawa międzynarodowego".

Śmierć Alego Chameneiego. Władimir Putin reaguje

"Proszę przyjąć moje głębokie kondolencje w związku z zabójstwem Najwyższego Przywódcy Islamskiej Republiki Iranu, Seyeda Alego Chameneiego, i członków jego rodziny - napisał Putin.

ZOBACZ: Szturmują amerykańskie placówki. Wściekłość po śmierci ajatollaha

Chamenei zginął w sobotę w wieku 86 lat w nalotach Izraela i Stanów Zjednoczonych.

"W naszym kraju ajatollah Chamenei zostanie zapamiętany jako wybitny mąż stanu, który wniósł ogromny wkład w rozwój przyjaznych stosunków rosyjsko-irańskich i doprowadzenie ich do poziomu kompleksowego partnerstwa strategicznego. Proszę o przekazanie moich najszczerszych kondolencji i wsparcia rodzinie i przyjaciołom Najwyższego Przywódcy, rządowi i całemu narodowi Iranu" - przekazał Putin.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni