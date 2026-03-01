Keir Starmer: Zgodziłem się na prośbę USA. Stany skorzystają z brytyjskich baz

Świat

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zgodził się na prośbę Stanów Zjednoczonych, aby brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń obronnych w magazyny bądź wyrzutnie irańskich rakiet. Zaznaczył, że siły Wielkiej Brytanii nie były i nie będą zaangażowane w ofensywne ataki na Iran.

Duży słup dymu unoszący się nad miastem, symbolizujący eksplozję lub pożar.
AP Photo/Vahid Salemi
Keir Starmer zgodził się na prośbę Stanów Zjednoczonych, aby brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń obronnych w magazyny bądź wyrzutnie irańskich rakiet

- Wczoraj Iran zaatakował bazę w Bahrajnie, niemal trafiając w brytyjski personel. Śmierć najwyższego przywódcy (Chameneiego) nie powstrzyma Iranu, a ich podejście staje się jeszcze bardziej lekkomyślne i co raz bardziej niebezpieczne dla cywili - powiedział Starmer.

 

Zaznaczył, że decyzja o niezaangażowaniu się w ataki na Iran była wynikiem przekonania brytyjskiego rządu, że "najlepszym wyjściem dla Iranu i dla świata jest porozumienie, w którym Teheran zrzeknie się wszelkich aspiracji pozyskania broni atomowej".

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA wykorzystają brytyjskie bazy

- USA zwróciły się do nas o pozwolenie na używanie brytyjskich baz, do właśnie tego ograniczonego defensywnego celu, postanowiliśmy się przystać na tę prośbę, aby zapobiec wystrzeliwaniu przez Iran rakiet w region, zabijających niewinnych cywili, stanowiących niebezpieczeństwo dla Brytyjczyków i atakujących państwa, które nie były zaangażowane - podkreślił Starmer.

 

- Moim obowiązkiem jest chronić brytyjskie istnienia. W powietrzu są brytyjskie myśliwce, działające w ramach skoordynowanej operacji obronnych, które już z powodzeniem przechwyciły irańskie ataki - wyjaśnił szef brytyjskiego rządu.

Niemcy, Francja i Wielka Brytania gotowe do działań obronnych

Przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii wydali w niedzielę wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowali "gotowość na działania obronne", aby "zniszczyć u źródła zdolność Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów".

 

W oświadczeniu napisano, że irańskie ataki "były wymierzone w ich (grupy E3) bliskich sojuszników, zagrażając także naszemu personelowi wojskowemu i cywilnemu w całym regionie". Władze trzech państw zapowiedziały w dokumencie, że omówią swoje działania obronne ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami w regionie.

 

"Przywódcy (grupy E3) są skonsternowani atakami rakietowymi na oślep i dysproporcjonalnymi Iranu przeciwko państwom regionu" - przekazano w komunikacie cytowanym przez Agence France-Press.

 

Maria Literacka / PAP
