O przewidywaniach dotyczących czasu trwania operacji wymierzonej w Iran Donald Trump mówił w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Daily Mail". - To zawsze był proces czterotygodniowy. Zakładaliśmy, że to potrwa około czterech tygodni. Zawsze chodziło o czterotygodniowy proces więc – jakkolwiek silnym i dużym krajem jest Iran – zajmie to cztery tygodnie lub mniej - powiedział prezydent USA.

Odnosząc się do informacji o trzech zabitych amerykańskich żołnierzach, przywódca USA powiedział, że "to świetni ludzie, z wybitnym dorobkiem". Zapowiedział, że porozmawia z rodzinami ofiar, lecz nie zadeklarował jednoznacznie, czy weźmie udział w tradycyjnej ceremonii przywitania ich ciał w bazie Delaware.

"Epicka Furia". Donald Trump: Potrwa cztery tygodnie lub mniej

Donald Trump komentował również postępy, jakie robią siły Stanów Zjednoczonych w trakcie operacji. Jak mówił w rozmowie z Fox News, USA wiedzą, ile celów w Iranie jeszcze pozostało. - To idzie naprzód. Idzie szybko. (...) Nikt nie może uwierzyć w sukces, jaki odnosimy, 48 liderów zginęło za jednym razem - powiedział.

- To bardzo brutalny reżim, jeden z najbrutalniejszych w historii – powiedział z kolei w rozmowie z telewizją CNBC. - Robimy to nie tylko dla siebie, ale i dla świata. I wszystko idzie szybciej niż planowano - dodał Trump. Ocenił, że operacja "przebiega bardzo dobrze".

Wojna na Bliskim Wschodzie. Donald Trump o rozmowach z Iranem

Podejmując temat ewentualnych rozmów z władzami Iranu, co do których Teheran wyraża gotowość, Donald Trump przyznał, że nie wie, kiedy do nich dojdzie. - Oni chcą rozmawiać, ale powiedziałem: powinniście byli rozmawiać w minionym tygodniu, nie w tym tygodniu - zaznaczył prezydent USA.

Trump wyraził także nadzieję, że w Iranie nastanie demokracja. - Będzie bardzo ciekawe to obserwować. Ale wiele rzeczy może się wydarzyć i wiele pozytywnych rzeczy może się wydarzyć - mówił w rozmowie z "Daily Mail".

