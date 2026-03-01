Media: Nie żyje były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad. Zginął w ataku Izraela i USA

Były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad zginął w wyniku ataku amerykańsko-izraelskiego w Teheranie - informuje irańska agencja ILNA. Jeśli śmierć polityka zostanie potwierdzona oficjalnie, będzie to kolejna wysoka rangą osoba, która straciła życie od początku prowadzonej od soboty inwazji.

Szef dziewiątego i dziesiątego rządu Iranu zginął w ataku

Informację o śmierci jako pierwsza podała irańska agencja prasowa ILNA (Iranian Labour News Agency). Komunikat opublikowano kilka minut po godzinie 14 czasu polskiego.

 

"Szef dziewiątego i dziesiątego rządu Iranu zginał w ataku reżimu syjonistycznego i Stanów Zjednoczonych na dzielnicę Narmak w Teheranie" - czytamy.

 

Według irańskiego systemu politycznego, prezydent pełni tam funkcję szefa rządu.

Atak na Iran. Wojska USA i Izraela eliminują polityków i generałów

Według oficjalnych komunikatów Sił Obronnych Izraela, Waszyngtonu a także informacji irańskich mediów państwowych, od momentu rozpoczęcia operacji "Epicka Furia", w wyniku ataków izraelsko-amerykańskich zginęło co najmniej kilku wysokich rangą wojskowych i polityków.

 

ZOBACZ: Trump po atakach na Iran. "Dojście do siebie zajmie im kilka lat"

 

Uderzenia skierowane były m.in. w siedziby najwyższego kierownictwa państwowego. W ich wyniku śmierć ponieśli ajatollah Ali Chamenei - Najwyższy Przywódca Duchowy Iranu, a także Ali Szamchani - sekretarz Rady Obrony i wieloletni doradca Chameneia ds. bezpieczeństwa narodowego.

 

Ataki przeprowadzono także na przedstawicieli dowództwa wojskowego i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Życie stracili m.in.: gen. Mohammad Pakpur - główny dowódca IRGC, Aziz Nasirzade - minister obrony Iranu, gen. Salah Asadi - szef wywiadu w wojskowym sztabie kryzysowym i gen. Mohhamad Szirazi - szef biura wojskowego Najwyższego Przywódcy.

 

