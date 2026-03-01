Chodzi o atak na bazę Camp de la Paix (Obóz Pokoju - red.) w Abu Zabi, która ucierpiała podczas ostrzału bazy emirackiej, która sąsiaduje z francuską. Dron uderzył podczas ataku na port.

Informacje potwierdził w niedzielę wieczorem prezydent Emmanuel Macron podczas posiedzenia Rady Obrony. Zaznaczył, że straty są "ograniczone".

Baza Francji zaatakowana. Dron Iranu trafił w hangar

Więcej szczegółów przekazała minister obrony Catherine Vautrin. "Hangar w naszej bazie morskiej, (…) został trafiony w ataku dronów, którego celem był port w Abu Zabi. Straty materialne są ograniczone" - napisała w mediach społecznościowych i podkreśliła, że nie było strat w ludziach. "Nasze siły zachowują maksymalną czujność w obliczu sytuacji, która zmienia się z godziny na godzinę" - napisała dalej.

Un hangar de notre base navale mitoyenne de celle des Émiriens a été touché dans une attaque de drones qui a ciblé le port d'Abu Dhabi.



Les dégâts ne sont que matériels et limités. Aucun blessé n'est à déplorer.



La vigilance de nos forces est maximale face à une situation qui… — Catherine Vautrin (@CaVautrin) March 1, 2026

Francja utrzymuje stosunki obronne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W kraju francuski personel rozmieszczony jest w trzech bazach. Łącznie to około 900 żołnierzy i cywilów.

Zatoka Perska. Francuski statki zablokowane

Z niebezpieczeństwem mierzą się też francuscy marynarze w Zatoce Perskiej. Zablokowanych zostało 60 statków pod banderą francuską, bądź należących do przedsiębiorstw francuskich - poinformował w niedzielę Laurent Martens, przedstawiciel organizacji Armatorzy Francji.

Martens wyjaśnił, że te jednostki przepłynęły przez Cieśninę Ormuz i otrzymały od marynarki wojennej polecenie, że powinny szukać schronienia. Podkreślił, że jednostki francuskie nie są "celem priorytetowym" i ocenił, że załogi są bezpieczne.

- Marynarze są na statkach, są w portach (...), załogi w swoich kabinach są stosunkowo chronione, wiedząc, że w razie alarmu mogą udać się do bardziej chronionego miejsca na statku - powiedział Martens.

Kontrolowana przez Iran Cieśnina Ormuz, łącząca Zatokę Perską z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim, to kluczowy punkt na mapie światowego handlu. Po sobotnich atakach amerykańsko-izraelskich Teheran ogłosił, że żadnym jednostkom nie wolno wpływać do cieśniny. Setki tankowców zostało unieruchomionych po obu jej stronach.

