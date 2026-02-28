Trump "pokazał swoją twarz". Przedstawiciel Kremla oburzony atakiem na Iran

Były prezydent Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew, skrytykował prezydenta USA po sobotnim ataku na Iran. Jak przekazały izraelskie siły zbrojne, Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą operację uderzającą w kilkadziesiąt celów militarnych.

Atak na Iran. Przedstawiciel Kremla oburzony postawą Donalda Trumpa

- Rozjemca ponownie pokazał swoją twarz - zadrwił Miedwiediew z Donalda Trumpa w rozmowie z dziennikarzami. Jego wypowiedź cytuje agencja Reutera.

- Wszystkie negocjacje z Iranem to "operacja przykrywka". Nikt w to nie wątpił. Nikt tak naprawdę nie chciał niczego negocjować - dodał rosyjski polityk.

Przedstawiciel Kremla zakwestionował przy tym trwałość Waszyngtonu, wskazując na jego nieporównywalnie krótką historię w stosunku do Iranu. - Pytanie brzmi, kto ma więcej cierpliwości, by czekać na niechlubny koniec wroga. USA mają zaledwie 249 lat. Imperium Perskie zostało założone ponad 2500 lat temu. Zobaczymy, co za 100 lat... - mówił.

Iran dokonuje odwetu na Izrael i siły USA w regionie

Ministerstwo spraw zagranicznych Iranu oświadczyło, że traktuje przeprowadzony atak jako odnowiony "akt agresji militarnej" w czasie, gdy Teheran i Waszyngton prowadziły negocjacje.

Po ataku na Teheran z kierunku Iranu zostały wystrzelone pociski rakietowe - poinformowały wojska Izraela. Irański urzędnik powiedział agencji Reutera, że "wszystkie amerykańskie bazy i interesy są w zasięgu" Teheranu.

Według informacji podawanych przez państwowe agencje i ich świadków, Katar i Bahrajn przechwyciły rakiety wystrzelone nad ich terytorium. Celem części pocisków miała być amerykańska baza 5. Floty w Bahrajnie.

