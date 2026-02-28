Pilne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Organ zbierze się w ciągu kilku godzin

Spotkaniu będzie przewodniczyć Wielka Brytania, która sprawuje comiesięczne przewodnictwo w Radzie. ONZ poinformowało, że rozmowy dotyczyć będą "sytuacji na Bliskim Wschodzie". Izraelska delegacja poinformowała, że o zwołanie zgromadzenia wnioskowała Francja i Bahrajn.

Przedstawiciele Rosji w ONZ przekazali natomiast, że na nadzwyczajne spotkanie nalegały Moskwa i Pekin. "Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa zażądamy od Stanów Zjednoczonych i Izraela natychmiastowego zaprzestania nielegalnych i eskalacyjnych działań oraz podjęcia drogi do politycznego i dyplomatycznego rozwiązania" - napisano w oświadczeniu rosyjskiego przedstawicielstwa.

Pilne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sekretarz generalny wzywa do deeskalacji

Jak podaje agencja Reutera, podczas sesji Rady Bezpieczeństwa przemówić ma sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Już wcześniej wydał oświadczenie, w którym sprzeciwił się eskalacji na Bliskim Wschodzie.

"Użycie siły wobec Iranu przez Stany Zjednoczone i Izrael oraz późniejsze działania odwetowe Iranu w regionie podważają pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe" - napisał, wzywając do "zaprzestania działań wojennych".

Guterres wskazał, że kontynuacja działań zbrojnych stanowi poważne zagrożenie dla ludności cywilnej i stabilizacji w regionie. "Gorąco zachęcam wszystkie strony do natychmiastowego powrotu do stołu negocjacyjnego" - apelował sekretarz generalny ONZ.

Wcześniej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała o zwołaniu specjalnego Kolegium Bezpieczeństwa. Zaplanowano je na poniedziałek.

Atak Izraela i USA na Iran. W działaniach zginęli cywile

W sobotę doszło do ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Kraje przeprowadziły skoordynowaną operację powietrzną. Uderzono m.in. w obiekty w Teheranie, Isfahanie, Qom, Karaj, Kermanshah i Buszehr. Iran odpowiedział falami rakiet balistycznych i dronów, które skierowane zostały w Izrael i bazy USA w regionie.

Sytuacja jest dynamiczna, a działania wciąż trwają. W czasie nalotów giną również cywile. Jak podają irańskie władzy, trafiona została m.in. szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu kraju. Państwowa agencja IRNA podaje, że zginęło tam co najmniej 57 osób. Stanowi to jeden z najtragiczniejszych zdarzeń z udziałem cywilów od początku eskalacji konfliktu.

Przestrzeń powietrza w Iranie, Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze została zamknięta. W Izraelu ogłoszono też stan wyjątkowy. Ryzyko rozprzestrzenienia się konfliktu na cały region oceniane jest jako wysokie.

Więcej informacji wkrótce...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni