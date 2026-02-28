Polski arcybiskup został nuncjuszem apostolskim na Malcie
Papież Leon XIV mianował arcybiskupa Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. To kolejna misja dyplomatyczna polskiego duchownego.
Jak informuje serwis watykański, wcześniej, od 2020 roku abp Załuski pełnił obowiązki nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timurze, jak również delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Abp Wojciech Załuski pochodzi z diecezji łomżyńskiej. W kwietniu skończy 66 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 roku. Krótko później rozpoczął przygotowania do pracy dyplomatycznej w Papieskiej Akademii Kościelnej. Studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i uzyskał tytuł doktora.
Polski duchowny-dyplomata. Lata pracy w służbie Watykanu
Święcenia biskupie przyjął w roku 2014 z rąk kardynała Pietra Parolina. W tym samym czasie papież Franciszek powołał Załuskiego na nuncjusza apostolskiego w Burundi. Załuski jest arcybiskupem tytularnym Diocleziany. Jego zawołanie biskupie brzmi "Soli Deo", czyli "Jedynemu Bogu".
W swojej karierze Załuski pracował również jako sekretarz i radca w wielu nuncjaturach, czyli placówkach dyplomatycznych Watykanu.
Taką pracę rozpoczął od Burundi w 1989 roku, później na Malcie, w Albanii, w Zambii, na Sri Lance, w Gruzji, Ukrainie, na Filipinach, w Gwatemali. W 1993 roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości, a w 2011 prałata honorowego Jego Świątobliwości.
