Jak informuje serwis watykański, wcześniej, od 2020 roku abp Załuski pełnił obowiązki nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timurze, jak również delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.

Abp Wojciech Załuski pochodzi z diecezji łomżyńskiej. W kwietniu skończy 66 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 roku. Krótko później rozpoczął przygotowania do pracy dyplomatycznej w Papieskiej Akademii Kościelnej. Studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i uzyskał tytuł doktora.

Polski duchowny-dyplomata. Lata pracy w służbie Watykanu

Święcenia biskupie przyjął w roku 2014 z rąk kardynała Pietra Parolina. W tym samym czasie papież Franciszek powołał Załuskiego na nuncjusza apostolskiego w Burundi. Załuski jest arcybiskupem tytularnym Diocleziany. Jego zawołanie biskupie brzmi "Soli Deo", czyli "Jedynemu Bogu".

W swojej karierze Załuski pracował również jako sekretarz i radca w wielu nuncjaturach, czyli placówkach dyplomatycznych Watykanu.

Taką pracę rozpoczął od Burundi w 1989 roku, później na Malcie, w Albanii, w Zambii, na Sri Lance, w Gruzji, Ukrainie, na Filipinach, w Gwatemali. W 1993 roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości, a w 2011 prałata honorowego Jego Świątobliwości.

jk / polsatnews.pl