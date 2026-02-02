"Ojciec Święty Leon XIV mianował biskupem koszalińsko-kołobrzeskim bp. Krzysztofa Zadarkę, przenosząc go ze stolicy tytularnej Cavaillon oraz z urzędu biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej" - poinformował Watykan.

Leon XIV mianował biskupa Krzysztofa Zadarkę

Jak dodano w opublikowanym komunikacie, biskup Zadarko od 5 maja 2025 roku pełnił funkcję administratora diecezjalnego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, po tym, jak ówczesny biskup Zbigniew Zieliński został mianowany arcybiskupem poznańskim.

Biskup Krzysztof Zadarko ma 65 lat. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie przyjął święcenia kapłańskie 25 maja 1986 r. Studiował homiletykę na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał licencjat.

Pełnił funkcje profesora homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie oraz moderatora seminarium (1990–1994); dyrektora radia diecezjalnego w Koszalinie (1993–1995); wykładowcy w Instytucie Wyższych Studiów Religijnych w Koszalinie (od 1993 r.); dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej (od 1995 r.); kanonika Kapituły Kolegiackiej w Pile (od 2002 r.); duszpasterza Polaków w Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu (2007–2009). Ma tytuł doktora homiletyki.

Jego zawołaniem biskupim są słowa: "Amen Bogu na chwałę". W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Migrantów i Uchodźców i delegata KEP ds. Imigracji. Jest też członkiem Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Nowo mianowany biskup wielokrotnie zabierał głos w kwestii stosunku do migrantów i uchodźców. Zwracał uwagę na różnicę pomiędzy uchodźcą a migrantem przypominając, że kwestie te reguluje konwencja genewska i ustawa o cudzoziemcach.

Kiedy w lipcu 2025 r. podczas Apelu Jasnogórskiego bp senior Jan Długosz zawierzył Matce Bożej wolontariuszy z Ruchu Obrony Granic, bp Zadarko powiedział że wypowiedzi bpa Długosza nie można traktować jako stanowiska Kościoła w Polsce. Jego zdaniem inicjatywy społeczne związane z ochroną granicy są oznaką "kryzysu państwa i jego służb".

Przypomniał nauczanie kolejnych papieży, że stosunek do uchodźców i migrantów powinien wyrażać się czterema postawami: "przyjąć, ochronić, promować i integrować". Jednocześnie zastrzegł, że chrześcijańska gościnność nie oznacza przyjmowania wszystkich, lecz jedynie tych, którzy spełniają bardzo konkretne warunki. We wrześniu 2024 r. bp Zadarko zaapelował o budowanie mostów z przybywającymi do Polski migrantami. Przypomniał, że zgodnie z nauką Kościoła katolickiego "nie ma granic dla miłosierdzia wobec człowieka potrzebującego".

- Oczywiście mamy świadomość, że wszystkim w jednym momencie nie da się pomóc, ponieważ jest to fizycznie nierealne. Kościół katolicki zachęca jednak do solidarności z tymi, którzy są w katastrofalnej sytuacji i do uszanowania ich godności - powiedział biskup.

Jednocześnie wskazał na konieczność prowadzenia roztropnej polityki migracyjnej przez państwo.

- Za to, ile ludzi przyjąć i kogo, na jakich warunkach oraz w jaki sposób - odpowiada państwo, bo w grę wchodzą przepisy międzynarodowe, bezpieczeństwo społeczeństwa oraz ochrona granic - powiedział biskup. Dodał, że "państwo musi także określić warunki niewpuszczania obcych lub ich deportacji, gdy okażą się niebezpieczni".

