Katastrofa samolotu wojskowego w Boliwii. Kilkanaście ofiar

Świat

Co najmniej 15 osób zginęło, a 30 zostało rannych w katastrofie samolotu wojsk lotniczych Boliwii, który w piątek wieczorem rozbił się w mieście El Alto. Maszyna runęła na ruchliwą aleję. Według lokalnych mediów wojskowy Hercules transportował nowe banknoty.

Rozbity samolot wojskowy na ziemi, z widocznymi uszkodzeniami kadłuba i ogona. Wokół miejsca katastrofy znajdują się służby ratownicze.
PAP/EPA/Gabriel Márquez
Samolot wojskowy z pieniędzmi rozbił się w Boliwii

Do katastrofy samolotu boliwijskich sił powietrznych doszło w piątek wieczorem w mieście El Alto, drugim co do wielkości mieście Boliwii, położonym w pobliżu La Paz.

 

Lokalne media, na które powołuje się agencja Reutera, przekazały, że zginęło co najmniej 15 osób, a 30 zostało rannych. Na podstawie nagrań wideo podano, że maszyna runęła na ruchliwą aleję.

Boliwia: Samolot wojskowy rozbił się w El Alto. Transportował pieniądze

Według lokalnej telewizji Unitel, która opiera się na przekazie boliwijskiego ministerstwa obrony, samolot Hercules transportował nowe banknoty. Przyczyną katastrofy miały być złe warunki atmosferyczne.

 

ZOBACZ: Katastrofa myśliwca F-16 w Turcji. Zginął pilot maszyny

 

Powołując się na nagrania publikowane w sieciach społecznościowych, agencja Reutera przekazała, że na miejscu wypadku zaczęli gromadzić się ludzie, by zbierać porozrzucane pieniądze, a służby porządkowe próbowały rozproszyć tłum przy użyciu armatek wodnych. Agencja podkreśliła, że nie była w stanie zweryfikować autentyczności nagrań.

 

Narodowy przewoźnik lotniczy Boliviana de Aviacion poinformował, że tymczasowo zamknięto międzynarodowe lotnisko El Alto.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Intruz na terenie posiadłości Trumpa. Nie żyje uzbrojony mężczyzna
Marta Stępień / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
BOLIWIAKATASTROFAPIENIĄDZESAMOLOTŚWIATWOJSKO

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 