Do katastrofy samolotu boliwijskich sił powietrznych doszło w piątek wieczorem w mieście El Alto, drugim co do wielkości mieście Boliwii, położonym w pobliżu La Paz.

Lokalne media, na które powołuje się agencja Reutera, przekazały, że zginęło co najmniej 15 osób, a 30 zostało rannych. Na podstawie nagrań wideo podano, że maszyna runęła na ruchliwą aleję.

Boliwia: Samolot wojskowy rozbił się w El Alto. Transportował pieniądze

Według lokalnej telewizji Unitel, która opiera się na przekazie boliwijskiego ministerstwa obrony, samolot Hercules transportował nowe banknoty. Przyczyną katastrofy miały być złe warunki atmosferyczne.

Powołując się na nagrania publikowane w sieciach społecznościowych, agencja Reutera przekazała, że na miejscu wypadku zaczęli gromadzić się ludzie, by zbierać porozrzucane pieniądze, a służby porządkowe próbowały rozproszyć tłum przy użyciu armatek wodnych. Agencja podkreśliła, że nie była w stanie zweryfikować autentyczności nagrań.

Narodowy przewoźnik lotniczy Boliviana de Aviacion poinformował, że tymczasowo zamknięto międzynarodowe lotnisko El Alto.

