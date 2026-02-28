Iran wystrzelił pociski. Izraelskie wojsko podało komunikat

W pierwszym komunikacie izraelskie siły zbrojne poinformowały, że "wykryły rakiety wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela".

Natomiast kilkanaście minut później podano, że w kierunku Izraela wystrzelono "dodatkową salwę rakiet". Jak zapewniono, "system obrony powietrznej obecnie identyfikuje i przechwytuje zagrożenia".

Dodatkowo państwowa agencja informacyjna w Bahrajnie poinformowała, że rozległ się huk w pobliżu amerykańskiej bazy serwisowej 5. Floty.

Iran atakuje Izrael. Odwet za uderzenie tego samego dnia

"Systemy obronne działają w celu przechwycenia zagrożenia. W ciągu ostatnich kilku minut Dowództwo Frontu Wewnętrznego wysłało dyrektywę ostrożnościową (alerty -red.) bezpośrednio na telefony komórkowe w odpowiednich obszarach" - przekazało wojsko Izraela.

Armia podkreśla, że "Izrael ma prawo się bronić".

Jednocześnie z wydaniem komunikatu przez izraelskie siły zbrojne agencja Tasnim News podała, że Teheran aktywował system obrony powietrznej, który angażuje się we "wrogie cele" w centrum stolicy.

Netanjahu: Nadszedł czas na wolny, pokojowy Iran

Jak cytuje agencja Reutera, premier Izraela Binjamin Netanjahu powiedział, że przeprowadzony wspólny atak USA i Izraela na Iran "stworzy warunki, w których odważny naród irański będzie mógł wziąć swój los w swoje ręce".

- Nadszedł czas, by wszystkim grupom ludzi w Iranie... zdjąć jarzmo tyranii i przynieść wolny, pokojowy Iran - mówił.

Departament Wojny USA poinformował, że uderzenia na Iran noszą kryptonim "Operacja Epicka Furia". Według nieoficjalnych ustaleń CNN, która powołuje się na dwa swoje źródła, Pentagon planuje kilkudniowe ataki.

