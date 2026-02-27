Akcja służb w Błędowie rozpoczęła się w czwartek około godz. 17, gdy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymał zgłoszenie o wystąpieniu wody z koryta Wkry. Zalane zostały 24 posesje o charakterze letniskowym, jednak woda nie dostała się do części mieszkalnych budynków i nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców.

W piątek rano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że dzięki szybkim działaniom sytuacja została ustabilizowana, a budynki mieszkalne są bezpieczne. Jak przekazał rzecznik PSP w Nowym Dworze Mazowieckim kpt. Paweł Plagowski, nikt nie odniósł obrażeń, a poziom wody zaczął się nieznacznie obniżać.

Zator lodowy na Wkrze. Służby analizują możliwe scenariusze

Akcja nie została jednak zakończona - strażacy pozostają na miejscu i monitorują zator lodowy, który nadal stanowi potencjalne zagrożenie ponownym wystąpieniem wody z koryta rzeki. Na miejscu jest również komendant wojewódzkiej straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz przedstawiciele Wód Polskich.

Jak podkreśla reporterka Polsat News Katarzyna Rosicka przez noc sytuacja znacznie się zmieniła - stan wód z alarmowego został zmieniony na ostrzegawczy. Jednak główny problem, czyli zator, pozostał. W związku z niebezpieczeństwem o godzinie 9:30 zwołano sztab kryzysowy, podczas którego omawiane są różne scenariusze działania.

- Albo można poczekać na to, aż ta temperatura jeszcze bardziej wzrośnie, to może spowodować, że rzeka będzie z większą dynamiką podróżować, a z drugiej strony można się zdecydować na wysadzenie tego zatoru - przekazali reporterce strażacy.

W działania zaangażowano 18 zastępów straży pożarnej, łącznie 65 strażaków, a także żołnierzy. Na miejscu wykorzystano 15 wozów strażackich, dwa quady oraz specjalistyczny dron. Strażacy układali worki i rękawy z piaskiem oraz kierowali rozlewisko z powrotem do koryta rzeki, jednocześnie monitorując sytuację hydrologiczną.

