W środę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbył się sztab pod przewodnictwem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego.

Zgodnie z tamtymi informacjami w piątek temperatura ma sięgać 17 stopni, w sobotę od 12 do 15 stopni, po czym 7-8 marca ma nastąpić ochłodzenie. - Do piątku możemy być spokojni - mówił wtedy Szczepański. Według tamtych informacji kolejna odprawa miała się odbyć właśnie w piątek.

IMGW prognozuje wzrost stanów wody. Ostrzeżenia hydrologiczne w całym kraju

W związku z sytuacją pogodową Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed gwałtownym wezbraniem stanów wody w ośmiu województwach. Ostrzeżenia te dotyczą również wzrostu stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W niektórych rejonach będą one obowiązywały do piątkowego południa.

IMGW poinformował o ostrzeżeniach hydrologicznych I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody w części woj. warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Będą one obowiązywały do czwartku do godz. 12.

"W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych" - ostrzegł Instytut.

Natomiast ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obowiązują w części województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, łódzkiego oraz lubelskiego. Utrzymają się one najpóźniej do piątku do godz. 12.

Na trzech stacjach hydrologicznych IMGW, w Kraszewicach, Szreńsku i Rzeszotarach, zanotowano poziom wody powyżej stanu alarmowego. Z kolei na 18 został przekroczony stan ostrzegawczy.

Wyraźne ocieplenie w prognozach. Temperatury sięgną 17 stopni

Wyraźna zmiana pogody nastąpi już w czwartek. W całej Polsce prognozowane jest słoneczne niebo i brak opadów, a temperatura zacznie szybko rosnąć. Na północnym zachodzie wyniesie około 2-3 st. C, w centrum 5-8 st. C, a na południu 8-11 st. C.

Najcieplej będzie na południowym zachodzie, szczególnie w województwie lubuskim i na Dolnym Śląsku, gdzie możliwe jest nawet 14 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Jeszcze cieplej zrobi się w piątek. Synoptycy prognozują dużo słońca i dalszy wzrost temperatury. Na północnym wschodzie maksymalnie będzie około 5-6 st. C, w centrum 11-13 st. C, a na południu, zachodzie i południowym zachodzie nawet 15-16 st. C. Lokalnie temperatura może wzrosnąć do około 17 st. C, co będzie wyraźnym sygnałem nadchodzącego przedwiośnia.

Z interaktywnych map IMGW wynika, że temperatury powyżej 10 st. C zaczną pojawiać się już w czwartek w okolicach południa, a najcieplej w ciągu dnia będzie około godziny 14.

Idzie prawdziwe ocieplenie. Pogoda będzie jak wiosną

Również noc z czwartku na piątek będzie pogodna i cieplejsza od poprzednich. Na północnym zachodzie mogą utworzyć się liczne mgły. Najmroźniej będzie na północnym wschodzie, temperatura minimalna wyniesie tam ok minus 5 st. C, na samym wschodzie będzie to minus 3-5 st. C, a w centrum od minus 1 do 0 st. C. Najcieplej na południowym zachodzie, ok. 3-4 st. C.

W piątek będzie piękna i słoneczna pogoda, dalszy wzrost temperatury, trochę więcej chmur w północnej połowie kraju i temperatura maksymalna od 5-6 st. C na północnym wschodzie, 11-13 st. C w centrum, na południu i na południu 13-14 st. C, na zachodzie i południowym zachodzie 15-16 st. C. Lokalnie może pojawić się nawet ok. 17 st. C na krańcach południowo-zachodnich i zachodnich.

Synoptyk IMGW poinformował również, że w najbliższych dniach prawdopodobnie pojawią się ostrzeżenia meteorologiczne przed roztopami dla woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i Karpat.

