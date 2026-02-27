Polska planuje wprowadzenie nowych przepisów zakazujących korzystanie z mediów społecznościowych dzieciom poniżej 15 roku życia i planuje pociągnąć platformy do odpowiedzialności za weryfikację wieku - przekazała Barbara Nowacka.

- Widzimy zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, obserwujemy spadek ich zdolności intelektualnych - mówiła szefowa resortu edukacji w wywiadzie dla agencji Bloomberg.

ZOBACZ: Nowacka chce dużej zmiany w szkołach. "Mam nadzieję, że nie będzie awantury"

W piątek Koalicja Obywatelska ma przedstawić zarys projektu. Nowacka przyznała, że ustawa może wejść w życie z początkiem 2027 roku.

Granica wieku nie została wybrana przypadkowo. Minister edukacji uważa, że to kompromis między ochroną najmłodszych a realiami funkcjonowania współczesnego świata cyfrowego.

Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że celem przepisów nie jest całkowite odcięcie młodych ludzi od internetu, lecz stworzenie bezpieczniejszych warunków do korzystania z technologii. - To ma być ochrona, a nie zakaz dla samego zakazu - zaznaczyła w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Zakaz mediów społecznościowych dla nieletnich. Polacy jednym głosem

Jak na propozycję rządzących zareagowali Polacy? 77 proc. badanych uważa zakaz social mediów dla osób poniżej 15 roku życia za dobre rozwiązanie - wynika z sondażu IBRiS dla Radia Zet. Przeciw wprowadzeniu zakazu jest 11,4 proc. ankietowanych, a 11,6 proc. - nie ma w tej sprawie zdania.

Badanie pokazuje, że większymi zwolennikami wprowadzenia restrykcji są kobiety - 83. proc. wśród tej grupy jest za zakazem. U mężczyzn to 70 proc. Odmienne zdanie wyraża 9 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn.

ZOBACZ: Zakaz dostępu do mediów społecznościowych dla nieletnich. Polacy zgodni jak nigdy

Najbardziej sceptyczni wobec wprowadzenia zakazu są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - 67 proc. jest za zakazem, 15 proc. go nie popiera. Wśród sympatyków Konfederacji 75 proc. badanych opowiada się za restrykcjami, a 20 proc. nie.

Wyborcy Trzeciej Drogi (sojusz PSL z Polską 2050) uważają w większości, bo w 85 proc., zakaz za pozytywny, 13 proc. jest innego zdania. Z kolei u wyborców Koalicji Obywatelskiej 87 proc. badanych jest za, 8 proc. przeciw. W elektoracie Nowej Lewicy to odpowiednio 70 proc. "tak" i 9 proc. "nie".

IBRiS zrealizował ogólnopolski sondaż dla Radia ZET metodą CATI. Wywiady telefoniczne przeprowadzono 13-14 lutego 2026 r. na próbie 1068 osób.

Zakaz social mediów dla nieletnich. Australia prekursorem

Przypomnijmy, że kilka europejskich rządów, w tym Dania, Grecja, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania, rozważało podobne ograniczenia w związku z opiniami, że social media są szkodliwe lub uzależniające dla nieletnich.

ZOBACZ: Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci? Trwają prace nad projektem

Londyn ogłosił w styczniu, że rozważa ograniczenia mające na celu ochronę dzieci w internecie, po tym jak Australia wprowadziła podobne przepisy w grudniu.

Agencja Reutera zauważyła, że inicjatywa polskiego rządu może postawić Warszawę w konflikcie z amerykańskimi firmami technologicznymi, takimi jak Meta i X Elona Muska, w których niektórzy sprzeciwiają się restrykcjom po zakazie w Australii w zeszłym roku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni